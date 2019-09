Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 825.447 de persoane au primit in anul 2017 cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene, releva un raport al Biroului de statistica al UE (Eurostat) dat marti publicitatii. Tarile membre UE care au acordat cel mai mare numar de cetatenii in 2017 au fost Italia (18% din total), Marea Britanie…

- Liderul Grupului Verzilor din Parlamentul European i-a spus in fața Vioricai Dancila ca „Romania merita ceva mai bun” iar „Guvernul nu se ridica la inalțimea Europei”. Copresedintele grupului Verzilor din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a vorbit in fața premierului Romaniei la dezbaterea din…

- Ioan-Mircea Pascu va fi audiat miercuri, la Strasbourg, pentru a se stabili care sunt competentele sale si angajamentul sau fata de legislativul european, inainte ca fostul europarlamentar PSD sa fie numit comisar european, fara portofoliu, pentru 3 luni, in locul Corinei Cretu. Decizia a…

- Comisia Europeana va numi comisari noi in locul celor care au fost alesi in Parlamentul European. Consiliul a respins propunerea lui Jean Claude Juncker ca Romania și Estonia sa nu mai trimita comisari, pentru doar patru luni, din ratiuni de economie bugetara.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…

- Camera Deputatilor se situeaza, pentru al doilea an consecutiv, pe primul loc in randul parlamentelor nationale ale tarilor membre UE, in ceea ce priveste dialogul politic informal, potrivit Raportului anual de activitate privind relatiile cu parlamentele nationale pe 2018, elaborat de Parlamentul…

- Eurodeputatii români din grupul Partidului Popular European (PPE) în cadrul Parlamentului European (PE) cred cu tarie în sansele lui Manfred Weber de a fi numit presedinte al Comisiei Europene, în pofida opozitiei exprimate de unii lideri europeni si chiar de unele grupuri din…