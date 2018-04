Noul presedinte al ANPC vrea masuri mai stricte pentru produsele din aluat congelat

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre romani vor plati incepand de la 1 aprilie cu circa 10% in plus pentru gazele naturale pe care le consuma. De ce are loc aceasta noua scumpire? Autoritatea statului care a aprobat-o si analistii independeti din domeniul energiei consultati de Ziare.com au pareri diferite.

- Vodafone sarbatoreste si vrea sa-si promoveze aplicatia My Vodafone. Cu ocazia asta da un cadou mare: Audi RS5. Asta e oficial. Ce nu-i oficial e o pagina de Facebook, in numele Vodafone, care iti promite un Samsung Galaxy S9. Romanii au o lunga istorie cu momente in care au fost fraieriti…

- Aproximativ 4,8% dintre consumatorii din Romania, adica un numar de 443.000, detin in acest moment contoare inteligente de masurare a energiei, iar companiile si-au propus in acest an extinderea acestor tehnologii pentru inca 270.000 de clienti, a declarat, miercuri, Maria Ispas, director al Directiei…

- Multe gospodine, dar și producatori din domeniul panificației aleg sa foloseasca aluatul congelat, insa, specialiștii atrag atenția ca acesta este deosebit de nociv, intrucat conține aditivi artificiali fața de coca proaspata.

- Mai multi producatori din domeniul panificatiei sustin ca romanii ar trebui sa se informeze temeinic inainte sa cumpere produse din aluat decongelat, deoarece acesta contine mai multi aditivi artificiali decat coca proaspata. Aceleasi surse au explicat pentru Ziare.com ca multi dintre producatorii…

- Produsele de panificație și patiserie reprezinta, pentru majoritatea consumatorilor romani, o necunoscuta din punct de vedere al conținutului și al modului in care au fost obtinuțe. Din acest punct de vedere, comercianții fac ce vor, atata vreme cat autoritațile continua sa dea legi neclare. Autoritatea…

- Consumatorul roman cumpara, adesea, produse de panificatie si patiserie fara sa stie prea bine ce contin sau cum au fost obtinute. Nici n-ar avea cum sa afle toate aceste lucruri, cata vreme autoritatile continua sa dea legi neclare, pe care comerciantii le aplica dupa cum vor. Autoritatea…

- Circa o treime din totalul reclamatiilor inregistrate anul trecut la Protectia Consumatorului sunt din mediul online, a declarat miercuri Paul Anghel, director general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC).

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care Vinerea Mare devine sarbatoare legala nelucratoare, scrie Ziare.com. 0 0 0 0 0 0

- Autoritatea pentru Protectia Consumatorului atrage atentia asupra unor produse „de post” care pacalesc cumparatorii de buna credinta. Pentru a evita astfel de situatii, specialistii au cateva recomandari.

- Mai mult, raportul privind dublul standard în ceea ce piveste calitatea produselor comercializate în Uniunea Europeana arata ca aceasta practica nu se rezuma la produsele alimentare, în aceasta categorie încadrându-se si alte bunuri de consum cum ar fi detergentii sau…

- Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va…

- Unul din cinci romani cu varste cuprinse intre 25 si 39 de ani este plecat din tara pentru mai mult de un an, conform unui studiu. "Emigratia de lunga durata este masurata ca diferenta intre populatia cu domiciliul si cea cu resedinta in Romania. Mai mult de 2,5 milioane din cetatenii romani…

- Avand in vedere interesul deosebit pe care Guvernul Romaniei il acorda comunitatilor istorice in vederea sustinerii drepturilor etnicilor romani din vecinatatea tarii, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritatile de pe agenda Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. In acest context,…

- Europarlamentarii europeni negociaza noi drepturi pentru consumatori, indiferent daca aceștia aleg sa cumpere online sau din magazine fizice. Daca propunerile vor fi inserate intr-un Regulament UE, romanii nu vor mai fi nevoiți sa notifice vanzatorul pentru a li se repara sau inlocui produsele defecte.…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, va efectua vineri si sambata o vizita de lucru in Ucraina, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritatile de pe agenda Ministerului pentru Romanii de…

- Prim-ministrul Pavel Filip a cerut Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) sa continue verificarea calitații produselor din magazine și sa consolideze protecția consumatorilor. El a facut acest lucru in cadrul ședinței de lucru desfașurate la Guvern, la care a fost analizata situația…

- Un nou produs traditional din judetul Bihor a obtinut recunoasterea ca produs traditional. Este vor despre „Painea de casa Salonta C.A.P.”. Detinatorul acestui atestat de producator traditional este societatea Vespan Salonta. „Urmare a colaborarii dintre reprezentantii Directiei…

- Piata bunurilor de larg consum a crescut valoric cu 7% in 2017 pe segmentul bunurilor de folosinta curenta pentru consumul casnic, pe fondul majorarii preturilor si nu pe cel al cresterii volumelor cumparate asa cum s-a intamplat in 2016, arata un studiu al GfK. Produsele de ingrijire a…

- Piața produselor de ingrijire pentru copii cu varste pana in 3 ani va continua sa creasca ușor și in 2018. Potrivit estimarilor reprezentanților Superfood Company, importator și distribuitor pe acest segment, in 2017, alimentele pentru copii, produsele pentru ingrijirea sugarului, gama produselor de…

- Autoritatile canadiene spun ca numarul cererilor de azil depuse de romani a crescut substantial dupa ce Guvernul de la Ottawa a ridicat vizele pentru cetatenii romani. Oficialii Departamentului de Imigrare sustin ca de la 1 decembrie 2017 pana in prezent au fost depuse 232 de cereri de azil,…

- Marius Parvu este consilier in Consiliul Judetean Arges, pe listele Partidului Social Democrat Arges, in mandatul 2016-2020. De asemenea, Marius Parvu este directorul Directiei Petrochimice Bradu- Pitesti. In trecut a detinut aceasta functie si la Administratia Bazinala de Ape Arges Vedea. Conform unor…

- A inceput distribuirea atestatelor de producator la Cluj Consiliul Județean Cluj a demarat procesul de distribuire in județ a noilor documente in baza carora producatorii agricoli-persoane fizice pot comercializa produsele agricole proprii, respectiv a atestatelor de producator și a carnetelor de comercializare…

- In timp ce multe dintre vedetele autohtone se afișeaza cu mașini scumpe sau au șofer la dispoziție, Florin Calinescu circula cu metroul. Și asta in condițiile in care, este știut, juratul de la ”Romanii au talent” este una dintre vedetele din Romania care stau bine la capitolul finanțe. Lucru cunoscut,…

- Fara unele comisioane pentru conturi bancare de plati cu servicii de baza Începând de luna aceasta, românii care folosesc conturi bancare de plati cu servicii de baza au scapat de plata anumitor comisioane. A intrat în vigoare o lege privind comparabilitatea comisioanelor…

- Scandalul standardelor duble | CE va lansa o campanie de testare a produselor alimentare Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est.…

- Persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei pe care o livreaza, se arata intr-un proiect de ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Rovana Plumb este ministrul propus pentru portofoliul Fondurilor Europene. Ea a deținut acesta funcție și in cabinetul Grindeanu, precum și in cabinetul Tudose. Anterior, Rovana Plumb deținut portofoliul Mediului Padurilor in Cabinetul Ponta I și in Cabinetul Ponta II. Interesant este ca aceasta detine…

- Romanii care renunta la masinile vechi primesc intre 6.500 si 9.200 de lei daca isi iau una noua prin programul Rabla, care se va desfasura si in 2018. Insa ramane de vazut cat va trebui sa asteptam pentru a putea face acest lucru, caci inca nu s-a stabilit data la care se da startul perioadei…

- Un angajat cu norma intreaga in UE a lucrat in medie, in 2017, 40,3 ore pe saptamana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). Romanii au muncit peste medie europeana: 40,7 ore pe saptamana. Asta desi salariul mediu din tara noastra este al doilea cel mai mic din UE, dupa…

- 24 ianuarie zi libera. Românii vor beneficia, pe 24 ianuarie 2018, de o noua zi libera. În aceasta zi, potrivit legislației muncii din România, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Române.

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…

- Romanii cu credite in lei platesc rate mai mari din cauza cresterii ROBOR, insa ce se intampla in cazul celor care au imprumuturi in euro? Ultimele luni au venit cu vesti proaste pentru cei care au datorii la banci in moneda nationala. Asta pentru ca ROBOR - partea variabila care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu prilejul vizitei premierului Japoniei la Bucuresti, ca Romania a condamnat ferm actiunile provocatoare ale Coreei de Nord. Seful statului spera ca eforturile comunitatii internationale sa duca la solutionarea durabila a acestei probleme. "Dupa…

- Romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge in Japonia, a anuntat marti premierul nipon Shinzo Abe, dupa discutiile pe care le-a avut cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Abe a ajuns, marti, la Bucuresti, in cadrul turneul european pe care il intreprinde. Este prima viziata…

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebelusi au fost retrase din 83 de tari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella, relateaza site-ul BBC News, citat de NOI.md. Situatia a fost depistata inca din luna decembrie a anului trecut, de catre Directia generala pentru sanatate din Franta.…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan face un bilant al scumpirilor care vor avea loc in acest an in Romania, din cauza masurilor pe care Guvernul PSD-ALDE le-a luat de la instalarea in functie. Printre acestea se numara cresterea pretului la gazele naturale, carburanti, alimente, precum si…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o...

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei anunța ca facturile la gaze ale consumatorilor casnici vor crește incepand cu data de 1 ianuarie. Majorarea este estimata la nivelul unui an de 4,8 lei pentru un consum mediu care nu depașește 700 Kwh/luna. Autoritatea Nationala de Reglementare…

- Astfel, in luna decembrie 2017, comisarii CJPC Bihor au desfasurat o actiune tematica de control privind calitatea, modul de comercializare si etichetare a alimentelor specifice Sarbatorilor de iarna: produse din carne, produse zaharoase, ciocolata si produse din ciocolata, produse de cofetarie…

- Romanii continua protestele si in 2018. Cei din Cluj, pentru a-si arata determinarea de a apara justitia si democratia, se organizeaza sa vina in Capitala pentru a-si face mesajul cat mai bine auzit intr-un mare miting. "Noi, cetatenii din judetul Cluj, vom merge in Bucuresti sa ne aparam…

- Daca vrei sa realizezi un echilibru intre bugetul de cheltuieli și planul de economii, iar acest lucru iți pare greu de pus in aplicare, ai putea sa te inspiri din ideile de economisire a banilor prezentate in continuare. In ziua de azi, romanii sunt mult mai preocupați cum sa faca economii, impulsul…

- In octombrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,7% comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a avansat la 4%, potrivit News.ro. In noiembrie, cea mai mare crestere a preturilor, fata de luna anterioara, s-a inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor…