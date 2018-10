"In operele sale, cu un limbaj precis", Maryse Conde "descrie ravagiile colonialismului si haosul post-colonialism", au transmis reprezentantii institutiei, reuniti in Biblioteca Publica din Stockholm.



Nascuta in februarie 1937 la Pointe-a-Pitre (Guadelupa), Maryse Conde a publicat peste 30 de romane, care vorbesc mai ales despre sclavie si Africa, dar si piese de teatru si eseuri.



Adeseori inclusa pe lista favoritilor la Nobelul pentru literatura, scriitoarea franceza nu a castigat insa niciodata acest premiu. "Sunt foarte fericita si foarte mandra ca am castigat acest premiu,…