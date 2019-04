Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au felicitat duminica noul guvern palestinian format cu o zi inainte de Mohammad Shtayyeh, din care fac parte persoane loiale presedintelui Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, si de unde a fost indepartata miscarea islamista Hamas, relateaza AFP. "Felicitari…

- Un oficial al Fondului Monetar Internațional a atras atenția asupra pericolului la care este expusa lumea in urma conflictului economic dintre China și Statele Unite ale Americii. De asemenea, oficialul mai spune ca planificata iesire a Marii Britanii din UE sporeste incertitudinile din Europa si…

- Jurnalistul constantean Codrut Burdujan l-a avut invitat in emisiunea sa, “In Arena”, pe Rabinul Eli Kaufman, istoric evreu nascut in Romania, emigrat in Israel si cu studii in Marea Britanie si Statele Unite, pentru a discuta despre conflictul din Gaza dar si despre conflictele inventate din Romania.…

- In 2019, podiumul celor mai puternice tari din lume ramane neschimbat in raport cu anul precedent, arata clasamentul traditional pe aceasta tema al publicatiei US News&World Report potrivit adevarul.ro. Revista americana US News&World Report a publicat clasamentul celor mai puternice…

- „Statele Unite fac apel la Marea Britanie, Franta, Germania si alti aliati europeni sa ia inapoi peste 800 de soldati ISIS pe care i-am capturat in Siria si sa ii puna sub acuzare. Califatul este aproape sa dispara. Alternativa nu este una buna, pentru ca vom fi fortati sa ii eliberam", a scris Trump…

- Arabia Saudita si-a refirmat marti sustinerea fata de ”un stat (palestinian) independent cu capitala in Ierusalimul de Est”, o veche revendicare a palestinienilor, in contextul in care Statele Unite se gandesc sa relanseze procesul de pace israeliano-palestinian in Orientul Mijlociu, relateaza AFP.Intr-o…

- Ziua de 27 ianuarie marcheaza eliberarea lagarelor de concentrare naziste si sfarsitul Holocaustului in care 6 milioane de evrei au fost ucisi de catre regimul nazist, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Ce a dus in Germania la aceste evenimente? Si cat de mult se stia despre aceste crime in…

- China va depași Statele Unite și va deveni cea mai mare piața de retail din lume, in acest an, cu vanzari totale ce vor atinge 5.600 de miliarde de dolari, cu 100 de miliarde peste valoarea celor americane, relateaza CNN, potrivit mediafax.Citește și: Articulații sanatoase, indiferent de varsta.…