- Daniela Dinca, fiica barbatului care le-ar fi ucis pe cele doua adolescente din Olt, a facut primele declarații despre cazul Caracal, dar si despre acuzatiile aduse de omul de afaceri Nicolae Cilan, care a afirmat ca femeia s-ar fi oferit sa le faca rost de fete unor oameni de afaceri

- Chirurgul estetician Adina Alberts a explicat pentru Adevarul ce a determinat-o sa publice scrisoarea deschisa adresata premierului Viorica Dancila, text care s-a viralizat, in contextul tragediei de la Caracal. Medicul crede ca fetele sechestrate de Gheorghe Dinca nu ar fi fost ucise, ci ar fi ajuns…

- Premierul Viorica Dancila va susține o declarație de presa la Palatul Victoria, la ora 20.00, spun surse guvernamentale, tema fiind evolutiile de ultima ora in cazul de la Caracal.Conferinta vine dupa ce au fost demisi prefectul si subprefectul de Olt, iar seful DIICOT a facut primele declaratii…

- Familia lui Ghoerghe Dinca face zid de aparare in jurul acestuia. Sora criminalului din Caracal a declarat ca este convinsa ca fratele ei este nevinovat, acesta recunoscand ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu de frica sa nu fie ucis de presupuși complici.

- Barbatul, care spune ca a lucrat ani de zile la Primaria din Caracal si la sistemul de irigatii din zona, a mers, marti dimineata, in fata casei lui Gheorghe Dinca, in incercarea de a le da anchetatorilor informatii despre locul in care acesta ar fi putut ascunde cadavrele. „Am vazut ca a indus in eroare,…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal, banuit ca ar fi ucis și ars doua tinere disparute din județul Olt, a fost reținut sambata dimineața pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, care au preluat ancheta. El este banuit de comiterea infracțiunilor de trafic de minori și viol, urmand sa fie…

- In casa lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani reținut sambata pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, polițiștii au gasit resturi umane și bijuterii care ar fi aparținut celor doua fete disparute, Alexandra, 15 ani, și Luiza, 18 ani. Polițiștii au descoperit,…

- Dupa ce a schimbat seful Politiei Romane, premierul Viorica Dancila muta tunurile pe STS, in cazul crimei de la Caracal. Prim-ministrul acuza STS de raspunsuri iresponsabile la acuzatiile ca nu a reusit sa localizeze victima, desi aceasta a reusit sa sune de trei ori la 112."Așa cum am mai…