- Un nou plan pentru Brexit dupa respingerea masiva, pe 15 ianuarie, a acordului pe care l-a incheiat cu Bruxellesul la sfarsitul lui 2018, va fi prezentat luni de Theresa May, premierul britanic, deputaților britanici. Sefa cabinetului de la Londra s-a angajat in negocieri cu opozitia pentru a incerca…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic si-a exprimat miercuri sprijinul pentru guvernul condus de prim-ministrul Theresa May, in ciuda respingerii prin vot, cu o zi inainte, a acordului cu privire la Brexit.

- Membrii Camerei Comunelor pregatesc o motiune prin care sa amane procesul de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar premierul Scotiei si alti lideri politici cer un nou referendum. Pana atunci, premierul Theresa May trebuie sa faca fata astazi unei motiuni de cenzura depuse de opozitie.

- Membrii Camerei Comunelor pregatesc o motiune prin care sa amane procesul de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar premierul Scotiei si alti lideri politici cer un nou referendum. Pana atunci premyareul Theresa May trebuie sa faca fata astazi unei motiuni de cenzura depusa de opozitie.

- Tensiune la Londra inaintea votului decisiv de maine din Parlament privind acordul Brexit. 'Procesul de iesire din Uniunea Europeana ar putea fi oprit daca va fi un vot impotriva planului Guvernului', a declarat Theresa May, care explica, din nou, situatia in legislativ.

- Șansele pentru noi concesii in privința acordului Brexit sunt aproape zero, iar premierul britanic a aflat acest lucru și de la cancelarul german. Theresa May a amanat votul din Parlament asupra acordului Brexit, programat pentru marți seara, de teama unui eșec.

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari luni ca va fi in continuare sefa guvernului de la Londra si peste doua saptamani, respingand speculatiile ca ar putea demisiona daca pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru martea viitoarea, relateaza

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a exprimat regret ca unii membri ai Cabinetului de la Londra au demisionat, insa a subliniat ca este determinata sa obtina adoptarea acordului negociat cu Uniunea Europeana pe tema Brexit.