- Daca vreti sa aduceti pe lume un copil, iar acest lucru e posibil doar prin fertilizare in vitro, ati putea primi concediu suplimentar. Un proiect de ordonanta, propus de Ministerul Muncii, prevede 3 zile in plus pentru femeile care urmeaza procedura.

- Consiliul Economic și Social a primit, spre avizare, ultima varianta a proiectului cu privire la zilieri. Inițial, acesta s-a aflat la Ministerul Tinereului, iar acum inițiator este Ministerul Muncii. HotNews.ro a scris despre varitanta respectiva aici.Vezi noul proiect aiciProiectul propune…

- Dupa ce, prin celebra Ordonanta 114, guvernul a limitat drastic angajarea zilierilor in multe domenii, inclusiv in servicii si turism, guvernantii ar putea reveni asupra deciziei. Şi asta pentru că vara este aproape, iar localurile nu au personal. Cei mai mulţi dintre angajaţii…

- Modificarile si completarile Ministerului Finanțelor Publice referitoare la Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018 au fost aprobate de Guvern, in ședința de vineri. Schimbarile vizeaza inlocuirea actualului indicator ROBOR din componenta dobanzii la creditele cu dobanda variabila pentru populatie…

- Proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 si a Legii nr. 328/2018 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 propune…

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgența 114/2018 a fost dezbatut marți in Comisia IT din Camera Deputaților, in prezența oficialilor din Ministerul Comunicațiilor, al Finanțelor, ai ANCOM, dar și ai industriilor telecom, banci și construcții. Nu susținem Ordonanța. Este discriminatorie…

- Sedinta de Guvern de luni a fost amanata cu o zi, dupa ce Ordonanta de Urgenta privind plafoanele, necesara pentru aplicarea bugetului de stat pe 2019, nu a primit avizul Consiliului Economic si Social. Potrivit Executivului, intrunirea Guvernului va avea loc, cel mai probabil, marti, de la ora 14,00.…

- Ministerul Muncii anunta ca a elaborat proiectul de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru majorarea alocatiilor pentru copii, acesta fiind lansat in dezbatere publica si urmand sa intre intr-o sedinta viitoare a Executivului.