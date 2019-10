Noul Parlament al Israelului s-a reunit prima dată după alegeri, însă fără un guvern format Cei 120 de deputati ai Knessetului, alesi in urma legislativelor din 17 septembrie, au depus juramantul si au facut fotografii la sfarsitul dupa-amiezii la Ierusalim, insa fara prea mare tragere de inima, in conditiile in care tara se afla in continuare intr-o criza politica pe care alegerile nu au reusit sa o solutioneze. 'Apelul meu de a forma un guvern de uniune a fost criticat de la stanga la dreapta. Aud aceste critici, ele sunt legitime si contin cateva adevaruri (...), insa aveti, dragi alesi si lideri ai poporului, oportunitatea si sansa de a forma un guvern de uniune care sa puna capat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

