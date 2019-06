Stiri pe aceeasi tema

- Marte reprezinta un subiect inepuizabil despre o posibila alternativa a vieții de pe Pamânt. Însa, o echipa de cercetatori spune ca acest lucru ne împiedica sa analizam și alte variante, cum ar fi Titan, luna lui Saturn.

- ”Karma de ignoranta este in analogie cu semnele mutabile (Gemeni, Fecioara, Sagetator, Pesti), cu planeta Mercur si cu octava superioara Uranus. Ea corespunde oricarei folosiri necorespunzatoare a cunostintelor intr-un scop egocentric sau unei comunicari deficitare, inclusiv minciuni si abuz de incredere…

- Titan este unul dintre sateliții planetei Saturn care în mod suprinzator are un ecosistem asemanator cu cel al Terrei. Chiar daca cei mai mulți viseaza la o prelungire a omenirii pe Marte, s-ar putea ca cel mai bun loc sa fie în alta parte.

- Intre 11 și 12 mai dupa-amiaza, Luna va tranzita zodia Leului și le va da nativilor influxuri utile sectorului casei I: energie, voința, ambiție, forța fizica și, mai ales, psihica. Intre 12 mai, dupa ora 19.22, și seara zilei de 14 mai, nevoia de a administra cu grija banii obținuți din salarii și,…

- Intre 11 și 12 mai dupa-amiaza, (mici) orgolii in contextul unor relații parteneriale, dialoguri și negocieri. Intre 12 mai, dupa ora 19:22', și seara zilei de 14 mai, efort de administra cat mai bine, mai eficient și mai prudent o suma sau efort de a valorifica, cat mai ințelept, un bun patrimonial.…

- Cercetatorii au gasit dovezi ca in trecut lacurile de pe Titan, umplute cu hidrocarburi precum metan si etan, scadeau in timpul verii satelitului natural. Dar o noua analiza a datelor de la Cassini ofera primele imagini ale disparitiei complete a ...

- Motivatia are substrat metabolic. Pe baza modificarilor metabolice (fiziologice sau patologice), se formeaza necesitatea, motivația unui anumit comportament in mediul extern. Hipotalamusul este prima instanta care sanctioneaza realizarea sau reprimarea motivatiei, in functie de importanța sa vitala.…