- Volkswagen și Ford sunt aproape de a incheia un acord privind parteneriatul pentru dezvoltarea autoturismelor autonome, a declarat joi directorul executiv al constructorului german, potrivit MEDIAFAX.Cele doua companii auto se afla in discuții de luni de zile. Negocierile "merg bine și sunt…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu directorul executiv al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva.Directorul executiv al Bancii Mondiale se afla intr o vizita in Romania pentru a participa, la invitatia premierului roman, la Conferinta la nivel inalt privind rolul…

- Directorul general al Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni, Alexandre de Juniac, a avertizat vineri ca IATA isi va revizui, in scadere, estimarile privind profiturile nete inregistrate in acest an de companiile aeriene din intreaga lume, din cauza agravarii tensiunilor comerciale…

- Grupul informatic american Apple Inc a raportat marti venituri de 58 miliarde dolari in perioada ianuarie-martie 2019, cu 5% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, dar peste estimarile analistilor, in conditiile in care vanzarile in China s-au stabilizat, iar cererea pentru servicii si…

- Guvernul american a inregistrat marti primele acuzatii penale impotriva unui distribuitor major de medicamente, Rochester Drug Co-operative Inc (RDC), din cauza contributiei avute de acesta in declansarea epidemiei nationale dedependenta de opioide, prin punerea profitului inaintea sigurantei pacientilor,…

- Un procuror francez le-a spus judecatorilor ca directorul general al Orange, Stephane Richard, ar trebui sa faca trei ani de inchisoare pentru presupusa sa implicare intr-un dosar de arbitraj care a permis in 2008 omului de afaceri Bernard Tapie sa primeasca despagubiri in valoare de 400 milioane…

- Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o ora inainte de Adunarea Anuala a Actionarilor, pe fondul scandalului legat de spalarea de bani si al investigatiilor ce au urmat, transmit DPA si Reuters.

- Brandul Volkswagen ar putea renunta la 7.000 de angajati, isi va majora productivitatea si va viza economii anuale de 5,9 miliarde de euro pana in 2023, pentru a-si spori marja de profit la 6%, transmite Reuters. Volkswagen a exclus concedieri forţate până în 2025, dar a precizat…