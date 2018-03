Noul model Genesis G70 vine si in Europa- 2.0 TGDI de 252 CP

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PES, Serghei Stanisev, a afirmat, sambata, la congresul extraordinar al PSD, ca Romania are nevoie de ”leadershipul puternic si democratic” al formatiunii social-democrate.”Draga PSD, draga Liviu, draga Viorica, Romania are nevoie de leadershipul puternic si democratic al PSD.…

- Daca ai „rasfoit” de curand site-urile cu anunțuri imobiliare și ți se pare ca prețurile pentru chiriile din orașele din Romania sunt cam piperate, ne-am gandit sa facem un top al celor mai scumpe țari din Europa, ca sa iți faci o idee despre cat de mult platesc ceilalți cetațeni ai uniunii. Facand…

- Un tanar farmacist de numai 28 de ani, din Alba Iulia, a lansat propria linie de produse dermato-cosmetice si concureaza de la egal la egal cu marile branduri internationale. La ora actuala, produsele preparate de Emanuel Lazar, sub denumirea Eladerm, sunt la mare cautare in aproape toate farmaciile…

- Andra a avut parte de o surpriza de proporții atunci cand a ajuns acasa de la concert. David a avut grija ca mama lui sa știe cat de mult o iubește, așa ca a așteptat-o cu un trandafir roșu. Cineva a imortalizat momentul, iar totul a devenit public. David, fiul cunoscutei artiste, a așteptat-o așa…

- Viscolul care a lovit Romania in ultimele zile i-a pus in dificultate pe soferii care si-au cumparat autoturisme ecologice, ce protejeaza mediul inconjurator, acestia fiind nevoiti sa invete cum se conduce o masina electrica pe zapada pentru a nu pierde aderenta. „In primul rand, masina electrica nu…

- Politia slovaca a arestat joi mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta jurnalistica vizand coruptia la nivel inalt a jurnalistului asasinat Jan Kuciak, care-i suspecta de legaturi cu mafia, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta operatiuni a avut loc ”evident in legatura cu acest caz…

- Este vorba de modelul SantaFe care in versiunea 2018 este echipata cu o motorizarea diesel CRDI de 200 CP. Acest motor se regaseste si pe gama KIA Stinger si KIA Sorento care se vinde si in Romania. Exact in acest timp VW si Audi renunta complet la motorizarile…

- Romanii se lasa din nou prinsi de febra cumparaturilor, in aceasta perioada, si, pentru ca timpul nu ne mai permite sa strabatem magazinele, online-ul este cea mai la indemana solutie. De la retaileri care livreaza in aceeasi zi pana la micile magazine online nisate, solutia salvatoare este, de fapt,…

- Trei moldoveni care se indreptau cu masina spre Bulgaria au ramas blocati in nameti aseara in judetul Ialomita din Romania. Ei se deplasau pe un drum inchis din cauza vremii nefavorabile, iar salvatorii romani nu stiu cum au reusit sa treaca de filtrele politiei.

- Startup Europe Week [#SEW18] este o inițiativa a Comisiei Europene de animare a afacerilor aflate la inceput prin organizarea simultana a unor evenimente dedicate lor in peste 300 orașe din peste 40 de țari. Evenimentul aduce la aceeași masa antreprenori, comunitatea, administrația, mass-media pentru…

- Esti parior? Atunci cu siguranta te va interesa aceasta stire! Intr-un comunicat de presa publicat recent pe site, Intelbet anunta schimbarea numelui site-ului in Legalbet.ro. Se va schimba ceva din perspectiva pariorilor din Romania? Afla in cele ce urmeaza raspunsul la aceasta intrebare, dar si ce…

- Peste 10% dintre șoferii din Romania nu și-au verificat mașinile la service de peste un an, 1.6% dintre ei și-o repara singuri, iar 2% aleg intotdeauna cele mai ieftine piese de schimb, potrivit un studiu de piața.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat un autoturism marca Ford, in valoare de 14.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania. In data de 25.02.2018, ora 17.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat…

- Protestatarii au desfașurat la Cluj-Napoca un steag al UE de mari dimensiuni, 10 metri pe 8 metri. Steagul UE a fost adus de la Munchen, iar clujenii au intonat imnul național și pe cel al UE. La protestul de pe Bulevardul Eroilor au participat circa 200 de persoane,…

- La colegiul din Pascani, noul ambasador este prof. Minodora Brindusa Vanga, care va trebui sa promoveze metodele de predare inovatoare si participative si sa stimuleze, prin diferite actiuni, interesul elevilor fata de studiul domeniilor STEM (stiinta, tehnologie, inginerie si matematica) si profesiile…

- Gastronomia franceza reprezinta o oportunitate de neratat pentru maeștrii bucatari din intreaga lume, inclusiv din Romania, de a se face cunoscuți și de a-și face cunoscute meseria și arta, subliniaza doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Franței in Romania, in contextul pregatirilor pentru a patra ediție…

- Diferența dintre prețul cu care pleaca de la fermieri carnea și cel cu care este vanduta in marile lanțuri de magazine i-a determinat pe reprezentanții crescatorilor de animale sa ia atitudine. Intr-un comunicat de presa remis de Asociația Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine…

- Dacia și Federația Romana de Handbal (FRH) au decis sa incheie un parteneriat destinat sa susțina performanța intr-unul din cele mai indragite și apreciate sporturi de echipa din Romania. Ca urmare a acestui acord de colaborare, Dacia devine partenerul tehnic al FRH la nivelul echipelor de seniori ale…

- Doi romani au furat doua tone de pește din Segria, in Spania. Doi braconieri de origine romana au fost prinși de catre autoritațile din Segria, regiunea Catalonia, furand doua tone de pește, din peste 420 de specii diferite, din Rezervația Naturala Utxesa, in provincia Lleida. Cei doi au montat plase…

- Bancnotele emise in anul 1999, cu ocazia eclipsei care a avut loc atunci, au ajuns astazi la mare cautare. Eclipsa totala de soare care a avut loc pe 11 august 1999 a un fenomen extrem de mediatizat in Romania. Banca Nationala a Romaniei a emis atunci o bancnota speciala, cea de 2000 de lei. la acea…

- Cetatea Costesti, fosta resedinta a unor regi geto-daci, potrivit arheologilor, a ramas în ultimii ani în umbra Sarmizegetusei Regia, dupa ce soseaua spre capitala dacilor a fost modernizata.

- Mijloacele de transport electrice și cele hibride caștiga tot mai mult teren in Europa. Astfel de mașini au devenit populare și in Romania, chiar și la Campina, unde au inceput sa apara cele hibride. Adica, automobile care combina combustibilul tradițional (benzina, motorina, GPL) cu alimentarea electrica.…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar si decat tari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru.

- Multi proprietari de masini le modifica pentru a obtine performante superioare sau, pur si simplu, pentru a arata mai bine pe drum. Tuningul auto a devenit o industrie si in Romania. Atunci cand ne dorim sa modificam mașina avem trei direcții de discutat: partea tehnica, estetica și de car-audio. Dar…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara. ”Am discutat…

- Coalitia PSD-ALDE va incepe 2018 cu un nou Guvern, iar presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu anunta mari schimba in economie. Seful ALDE promite mai multe cresteri de salarii, dar si a Produsului Intern Brut. Mai mult, Tariceanu lanseaza un atac dur la adresa contestatarilor guvernarii.Citește…

- Discounterul german de moda Kik se afla deja intre cele mai mari cinci branduri de moda din Ungaria si Cehia, iar acum isi pregateste intrarea in Romania. Grupul si-a infiintat filiala locala si a adus jumatate de milion de euro la capitalul societatii, un prim pas pentru dezvoltarea locala.…

- Tulia Savulov a decis inca din liceu ca vrea sa isi continue studiile intr-un sistem diferit, nu pentru ca in Romania educatia nu ar fi buna, ci pentru ca o schimbare de perspectiva aduce intotdeauna valoare adaugata. A ales Mexic, tara in care studiase si un an de liceu, intr-un program de schimb…

- Se estimeaza ca, pâna în anul 2022 în Europa si 2021 în Oceania, costurile de generare si stocare autonoma a energiei vor fi similare cu costul de achizitie a energiei de la un furnizor, se arata în noul studiu realizat de EY. Rezultatele studiului arata ca pietele…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Kurz a criticat politicile…

- Oana Roman rupe tacerea și vorbește pentru prima oara despre cat de mult s-a schimbat prietenul ei, Liviu Varciu, dupa ce a devenit tata pentru a doua oara. Vedeta a dezvaluit și despre cat de greu i-a fost artistului sa treaca peste divorțul de Adelina. Oana Roman și Liviu Varciu se cunosc de foarte…

- Cum le-a raspuns Deea Maxer celor care au ras de ea. Artista a scris un mesaj pe contul de socializare, in care a marturisit ca este des criticata, in urma aparițiilor la tv. Deea Maxer nu s-a suparat atunci cand a fost criticata pentru felul in care danseaza, ba din contra, le-a dat o replica incredibila…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) este de parere ca alegerea președintelui Iohannis de a aproba propunerea PSD pentru premier, Viorica Dancila, este una regretabila. Partidul susține ca președintele „a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent”…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au descoperit, în vara anului 2016, în urma unor percheziții, peste doua tone de cocaina într-un container din Portul Constanța. Cele 2,5 tone de cocaina, care erau transportate în mod disimulat în containere transoceanice, au fost…

- Cantitatea de deseuri electronice produse in Romania ajunsese, in 2016, la nivelul de 229.000 de tone la o populatie de aproximativ 20 de milioane de locuitori, arata datele Asociatiei Environ, publicate pe propria pagina de Internet. In acest context, asociatia citeaza un raport intocmit de United…

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, precum si Bulgaria, Serbia si tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania. Este prima deplasare efectuata in aceste state de un premier japonez, noteaza…

- Masinile inteligente, conectate la internet, au prevazute sisteme de securitate foarte avansate, dar sunt vulnerabile atacurilor cibernetice. Hackerii ar putea sa controleze o astfel de masina de la distanta, chiar si de pe alt continent. “Daca eu ma aflu, spre exemplu, in Europa, in Romania si merg…

- In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent atat sosirile cat si innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, au inregistrat cresteri cu 8,0 % respectiv cu 7,1 %, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Comparativ…

- Abandonați, probabil, de vreo calauza care i-a adus pentru cateva mii de euro pana in Romania, un cuplu de irakieni și cei patru copii ai lor, dintre care un nou-nascut ce are doar doua luni, a vrut sa treaca ilegal frontiera romano-ungara. Adulți sunt solicitanți de azil in Romania, iar procedurile…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- In timp ce americanii isi ofera, sub Trump, inlesniri fiscale care le vor relansa economia, Romania isi demonteaza statul de drept, iar Europa ia masuri de accelerare a destramarii sale. UE risca intoarcerea in 2004.

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…

- Mihai Tatulici spune ca finanțarea a fost la un nivel foarte ridicat, iar timp de peste patru ani a mers la realizarea materialelor pentru emisiune numai cu elicopterul. "Le-am spus colegilor mei prin anii 2000 și ceva ca vom trai un vis. O televiziune de știri la un asemenea nivel de finanțare…

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania anunta festivitatea de premiere a proiectelor finaliste din cadrul Concursului Lider European. Caștigatorii vor fi premiați de catre comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu. Festivitatea de premiere va avea loc marți, 19/12/2017, incepand…

- "Incep prin a spune ca m-am abtinut sa scot un cuvant, desi am fost revoltat cand am vazut diferitele comemorari la catafalcul Majestatii Sale, oameni care nu numai ca nu l-au iubit, asa cum l-am iubit eu, nu numai ca nu l-au respectat, l-au ponegrit, nu l-au lasat nici macar sa vina in tara, ce…

- „Am reusit sa accesam intr-un procent de 99,9% fondurile europene, iar controalele au constatat ca o facem bine, corect'', Prezent la Conventia Forumului Montan din Romania de la Vatra Dornei, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a solicitat sambata agricultorilor din zona de munte…

- Violeta Stoica Posibilitatea transferului de administrare a Minei Unirea din Salina Slanic de la Salrom la Consiliul Județean Prahova sau, de ce nu, la Primaria Slanic, a starnit nenumarate pasiuni atat pe plan județean, cat și la nivelul instituțiilor centrale care ar trebui sa investeasca in ceea…