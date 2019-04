Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca Eugen Nicolicea, propus sa preia portofoliul de la Justitie, trebuie sa rezolve blocajele din minister, precizand ca acesta nu are sarcina de a se ocupa de ordonantele de urgenta pe Codurile penale, avand in vedere ca s-a intrat pe procedura parlamentara.…

- PSD-iștii și-au exprimat în CEx „foarte multe nemulțumiri” la adresa lui Tudorel Toader, a declarat Liviu Dragnea, la finalul ședinței în care actualului ministru al Justiției i s-a retras sprijinul politic. Din acest motiv, a precizat șeful PSD, așteptarile de la Eugen Nicolicea…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, dupa CEX-ul PSD, ca Eugen Nicolicea, propunerea social-democraților pentru a-l inlocui pe Tudorel Toader in funcția de ministru al Justiției, va trebui sa asigure „deblocarea actelor normative de la...

- Liviu Dragnea continua seria atacurilor la adresa premierului Viorica Dancila si a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe tema refuzului celor doi de a adopta prin ordonanta de urgenta modificarile la Codul penal si Codul de procedura penala."In partid s-a luat o decizie - sigur, pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la un post TV, ca exista nemultumiri serioase în partid în legatura cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar ca el zice sa mai astepte.

- Președintele PMP, deputatul Eugen Tomac, susține ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, a ”ievoluat in ticaloșie” și a adus Romania ”in Epoca Borfașilor”. Reacția dura a lui Tomac vine dupa ce Executivul a adoptat o ordonanța de urgența care modifica legile Justiției.Citește și: ULTIMA ORA…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca noile propuneri pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturilor vor fi stabilite marti, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului, el adaugand ca a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, solutiile in cazul in care se depaseste…

- "Nu este nimic intamplator in citarea doamnei Kovesi exact in momentul in care urma sa plece la Bruxelles pentru a sustine candidatura. Nu cred ca in Romania exista un cetatean de buna credinta care sa isi imagineze ca acest lucru nu s-a intamplat la ordinul direct al lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea,…