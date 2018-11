Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru delegat al Afacerilor Europene, George Ciamba, și-a preluat, joi, mandatul și coordonarea procesului de pregatire a preluarii și exercitarii Președinției Consiliului UE de catre Romania, anunța MAE. Acesta a oferit asigurari asupra respectarii angajamentelor asumate de țara ...

- Noul ministru delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, care si-a preluat mandatul miercuri, a dat asigurari cu privire la onorarea angajamentelor asumate de Romania, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, Ciamba a preluat…

- Noul ministru delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, care si-a preluat mandatul miercuri, a dat asigurari cu privire la onorarea angajamentelor asumate de Romania, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, Ciamba a preluat coordonarea…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea lui George Ciamba in funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene. De altfel, șeful statului spunea ca va lua o decizie rapida in cazul lui Ciamba, in condițiile in care Romania se pregatește sa preia presedinția Consiliului UE și nu…

- "Am citit statutul din scoarta in scoarta. Nu este niciun articol care sa spuna ca un membru, cu sau fara functie, poate fi exclus daca ii sustine pe cetateni. Asta scrie in statut. Depinde acum fiecare ce articol citeste. Daca mie imi gasiti o singura fraza sau afirmatie referitoare la PSD, imi…

- Secretarul de stat din MAE, George Ciamba, este o varianta luata in calcul de premierul Viorica Dancila pentru funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene, dupa ce Victor Negrescu a demisionat din funcție.Imediat dupa ce a aflat cine ii e succesor, Negrescu a facut noi precizari despre…

- Secretarul de stat al Ministerului Apararii Externe George Ciamba a fost propus pentru functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene dupa demisia lui Victor Negrescu.George Ciamba a absolvit Facultatea de Inginerie Electronica Bucuresti in anul 1989. Dupa Revolutia din rsquo;89, a fost incadrat…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj dur la adresa Executivului, luni, in cadrul unui eveniment al Asociatiei Municipiilor din Romania. Seful statului a transmis ca Romania nu este pregatita pentru preluarea presedintiei Consiliului UE, in urma demisiei lui Victor Negrescu, ministrul pentru…