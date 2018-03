Noul ministru german de interne vrea prelungirea controalelor la frontierele interne din spatiul Schengen si insista pe tema aplicarii cotelor de refugiati

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a acuzat Uniunea Europeana ca a adoptat o atitudine "de superioritate" in discutiile cu tarile membre din estul Europei in problema repartizarii migrantilor, relateaza Reuters. Seehofer, membru al CSU, aliatul bavarez al cancelarului Angela Merkel, a facut…

- Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a criticat, duminica, Uniunea Europeana pentru ca trateaza cu superioritate discutiile cu membrii Blocului comunitar din estul Europei cu privire la cotele de relocare a imigrantilor, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Noul ministrul german de Interne a apreciat vineri ca islamul nu face parte din societate si identitatea nationanala, luand-o in raspar pe Angela Merkel la doua zile dupa investirea Guvernului ei, format cu dificultate, relateaza AFP. ”Nu. Islamul nu apartine Germaniei. Germania este marcata de crestinism.…

- Fostul premier, Victor Ponta, a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, in cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO . Ponta sustine ca a refuzat vehement sa-l numeasca pe Dragnea drept ministru de Interne la momentul formarii Guvernului USL, desi acesta din urma…

- Ministrul de interne german, conservatorul Horst Seehofer, afirma ca "islamul nu apartine Germaniei", relansand dezbaterea privind locul islamului in societatea germana, intr-un interviu aparut vineri, citat de AFP. "Nu. Islamul nu apartine Germaniei. Germania este marcata de crestinism.…

- Radu Popa, politician si ex-prim-vicepresedinte al PP-DD a vorbit despre intalnirea dintre fostul ministru al Apararii, Gabriel Oprea, si fostul patron OTV, Dan Diaconescu. Din punctul de vedere al apropiatului ziaristului, Diaconescu ar fi ajuns la inchisoare tocmai pentru refuzul sau de a se conforma…

- Fostul premier Victor Ponta a comentat la Digi24 declarațiile președintelui PSD, Liviu Dragnea, care spunea ca Ponta ar fi format guvernul impreuna cu șeful de atunci al SRI, George Maior. Fostul premier a negat din nou informațiile și a adaugat ca Dragnea ar fi dorit și el o funcție in acel executiv…

- Codul rosu pentru depasirea cotelor de pericol pe Raul Negru, prelungit Foto: Arhiva. Hidrologii au prelungit pâna la ora 18:00 codul rosu pentru depasirea cotelor de pericol pe Râul Negru, în judetele Covasna si Brasov. Specialistii atrag atentia ca exista posibilitatea…

- Victor Ponta lanseaza un nou atac la șeful PSD dupa ce Liviu Dragnea, intr-o emisiune, a spus ca Ponta a facut numiri in funcții la comanda SRI și a președintelui Traian Basescu. Victor Ponta il face “mincinos” pe Liviu Dragnea și ii cere sa precizeze cu nume și prenume miniștrii pe care i-ar fi numit…

- Județul Neamț n-are ieșire la granița, dar are, in premiera, poliție de frontiera. Semnalizata corespunzator, nu pe toate gardurile, ci numai pe unul. Unul și bun, s-ar putea spune, din tabla zincata, rezistenta și, probabil, dotata conform angajamentelor asumate la intrarea in UE și a celor care urmeaza…

- Viitorul ministru de interne german, Horst Seehofer, are un "master plan pentru urgentarea procedurilor de solutionare a cererilor de azil si a deportarilor", odata ce noul guvern de coalitie isi va incepe mandatul, informeaza duminica dpa. "Numarul deportarilor trebuie sa creasca semnificativ", a declarat…

- Romania de la Arges! In anul Centenarului Marii Uniri, universulargesean.ro va invita sa redescoperiti argesenii care au jucat un rol important in istoria Romaniei Moderne, personalitati de care suntem mandri. Armand Calinescu (n. 22 mai 1893, Pitesti), este personalitatea politica care a activat in…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub incidenta MCV.

- Romania si Bulgaria, care nu pierd nicio ocazie sa se prezinte drept state UE stabile si sigure, fac presiuni sa fie primite in zona Schengen, dar se pare ca vor ramane „copiii problema ai Uniunii Europene”, scrie Deutsche Welle, citata de news.ro.

- Granitele trebuie sa fie deschise pentru ca economia sa nu aiba de suferit - a apreciat ministrul bulgar de externe. Bulgaria urgenteaza sistarea controalelor la frontierele interioare ale spatiului Schengen. Acest lucru contravine libertatii fundamentale a circulatiei de persoane, capital, marfa si…

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters, care citeaza ziarul german Bild am Sonntag.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, in cadrul unei declaratii de presa, ca DNA face o treaba buna, iar niste penali incearca discreditarea institutiei. “Avem oare a cata oara un scandal in spatiul public si cred ca de data aceasta multa lume se asteapta sa imi expun opinia in aceasta chestiune.…

- In iarna anului trecut, in plin asalt dezlantuit in strada asupra institutiilor statului de drept, Carmen Dan si-a legitimat cu varf si indesat dificila functie de ministru de Interne. Prin pozitia legala, dar transanta, pe care intr-adevar trebuie sa o afiseze in astfel de momente tulburi un adevarat…

- El a mai spus ca este impotriva unei intrari in etape in spatiul de libera circulatie Schengen, modalitate prin care ar fi amanata pentru mai tarziu problema eliminarii controalelor la frontierele terestre. Germania in special este favorabila unei astfel de integrari in etape.Romania si…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a carui tara asigura presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a apreciat joi ca Bulgaria este pregatita sa se integreze partial, dar 'imediat', in spatiul Schengen, adica prin eliminarea controalelor la frontierele aeriene si maritime, si a calificat…

- Noul ministru de interne al Finlandei, Kay Mykkanen, a cerut un tratament mai echitabil pentru refugiatii care incearca sa ajunga in Europa. "Acum, cei cu bani si cu posibilitati de a calatori vin si cer siguranta", a declarat el sambata pentru fluxul de stiri Uutissuomalainen, preluat de Xinhua.…

- Cancelarul german Angela Merkel se indreapta spre un al patrulea mandat, dupa acordul de guvernare incheiat miercuri intre formatiunea sa conservatoare si social-democrati, dupa patru luni de impas, au anuntat oficiali ai partidelor citati de AFP, Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Echipele de negociere…

- Carmen Dan a spus ca Politia Romana are la dispozitie maximum doua saptamani ca sa prezinte solutii pentru programul de lucru al politistilor, sustinand ca informatiile aparute in spatiul public conform carora politistii ar urma sa lucreze doar in intervalul 8.00 - 16.00 sunt false. "In Ministerul…

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.…

- Doi tineri albanezi, care voiau sa intre ilegal in Romania, pe jos, pe la frontiera verde din zona Jimbolia, pentru a ajunge in spatiul Schengen, au fost opriti, joi, la frontiera cu Serbia. ''In noaptea de miercuri spre joi, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Jimbolia au observat, cu…

- Seful statului a facut aceasta declaratie, la o conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in contextul in care a vorbit de propunerile de modificare a Legilor Justitiei."Nu pornesc de la premisa ca modificarea acestor legi va duce automat la o complicare…

- Jean Claude Jucker a spus ca este foarte bine informat cu privire la modificarile pe care parlamentarii romani le-au adus legilor justiției și a subliniat ca CE nu va permite regresul Romaniei in ceea ce privește statul de drept. Șeful Comisiei Europene a mai precizat și ca discuțiile despre ridicarea…

- Al doilea nume din Botosani vehiculat pentru o functie de ministru. Dupa Mihaela Hunca propusa pentru Ministerul Educatiei, bursa zvonurilor din presa centrala o indica si pe lidera PSD Botosani, Doina Federovici ca fiind in carti pentru un portofoliu in cabinetul de ministri din Guvernul Viorica Dancila,…

- Bulgaria este un bun exemplu al modului in care iti poti gestiona frontierele si in acelasi timp frontierele externe ale Uniunii Europene, a apreciat joi comisarul european pentru migratie si afaceri interne Dimitris Avramopoulos, inaintea unei reuniuni informale a ministrilor justitiei si afacerilor…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Jandarmeria Capitalei precizeaza ca imaginile aparute in spatiul public de la protestele de sambata seara fac obiectul unei verificari interne, mentionand ca jandarmul care apare lovind mai multe persoane a fost identificat. "Imaginile aparute in spatiul public, care prezinta actiunea…

- Austria a informat ca suplimenteaza controalele la frontiera cu Italia pentru "evita repetarea situatiei din anul 2015""Este vorba de o unitate pentru interventii rapide care poate fi mobilizata in doar cateva ore la frontiera", a declarat Herbert Kickl, potrivit Mediafax. Citeste…

- "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi despre Salvini, folosind un termen din fotbal. Fostul sef de guvern a mai spus, in declaratii pentru postul TV La7, ca este gata sa-si asume din nou acest post, in cazul in care Curtea Europeana…

- Consilierul ministrului afacerilor interne, fost lucrator al Brigazii Rutiere, Valentin Riciu, respinge, intr-un raport inaintat conducerii MAI, acuzațiile lansate in spațiul public la adresa sa. Agentul șef principal Valentin Riciu precizeaza ca nu a fost seful polițistului-pedofil Eugen Stan si nici…

- Convocarea cat mai rapida a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD este cea mai buna solutie pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta partidul in acest moment, considera presedintele organizatiei judetene Galati a Partidului Social Democrat, Dan Nica.Citeste si: Un ministru…

- Fostul ministru de Interne, Petre Toba, s-a prezentat vineri dimineața la Parchetul General pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul lui Sebastian Ghița, anunța Antena3. Acesta nu a dorit sa faca niciun fel de declarații la...

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla investigație la Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției. Raportul IGP privind…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a pus piciorul in prag, luni, la Haga, in cadrul discuției avute cu ministrul de externe olandez, Halbe Zijlstra, caruia i-a comunicat ca Romania trebuie sa adere imediat la spațiul Schengen. „Romania respecta de mulți ani toate criteriile…

- Ministrul de interne al Germaniei a pledat miercuri pentru efectuarea de teste medicale in vederea verificarii varstei tinerilor solicitanti de azil, in cazul in care exista indoieli in aceasta privinta, cu scopul de a evita fraudele, in pofida refuzului Ordinului National al Medicilor, informeaza…

- Junimistul Gheorghe Panu (a semnat si Gh. Panu sau George Panu) nu trebuie confundat cu Anastasie Panu, cel care da numele unei strazi importante din Iasi, jurist, inflacarat unionist, membru al Caimacamiei-de-trei, care a precedat pe colonelul Cuza ca domnitor al Moldovei si Munteniei, in timpul domniei…