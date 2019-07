Noul ministru de Interne, anunţ pentru protestatari. Nicolae Moga: Ne place sistemul din UE? O să îl aplicăm "10 august a fost un eveniment nefericit. Acolo, lucrurile au fost combinate. Eu cer ca niciun cetatean, niciun roman sa nu mai fie batut de un jandarm atat timp cat respecta legea, dar nici un jandarm sa nu mai fie batut de niciun cetatean care incalca legea. Exista democratie si libertate de exprimare, dar atentie. Trebuie sa intelegem ce modalitati de lucru, ce sistem sa aplicam la nivel de ordine publica. Ne place cel din UE, cum este in Germania, in Franta, cum este peste ocean? Atunci, stam de vorba si o sa facem ca acolo. Deocamdata, avem o lege, niste regulamente, care trebuie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

