- Noul ministrul al Muncii, Marius Budai, a transmis azi primul sau mesaj oficial pentru pensionari, privind plata pensiilor si planurile sale in fruntea ministerului vacantat de Lia Olguta Vasilescu, transmite Digi24.ro. "E foarte important ca romanii sa se simta respectati si protejati. O sa le spun…

- Cum recurge acest proces de recalculare a pensiilor? Oamenii așteapta sa primeasca mai mulți bani, a fost intrebarea moderatorului de la Romania TV pentru Marius Budai. "Discutam despre stadiul implementarii legii nr. 221/2018. Aceasta lege are un interval de 12 luni de punere in practica,…

- Noul ministrul al Muncii, marius Budai, a oferit, in exclusivitate la Romania Tv, informații privind planurile sale in fruntea ministerului vacantat de Lia Olguța Vasilescu."Cu siguranța va continua acest mod de a plati pensiile prin cont, pensionarii ridicand banii de la bancomate, dar va…

- "Daca in cazul Olguței Vasilescu ma așteptam, in cazul lui Ilan Laufer nu ințeleg motivele. E posibil ca in cazul lui Laufer sa nu fie motive legate de activitatea lui in celalalt mandat. In cazul Olguței Vasilescu, nu ii convine ca a aratat ca este o luptatoare și chiar era posibil sa faca…

- Comitetul Executiv al PSD a decis inlocuirea lui Paul Stanescu cu Ilan Laufer la conducerea Ministerului Dezvoltarii. De asemenea, Gabriel Les revine la Aparare, dupa demisia lui Mihai Fifor, Olguta Vasilescu trece la Transporturi in locul lui Lucian Sova, in timp de Niculae Badalau preia Ministerul…

- Anamaria Prodan a avut o duminica trista, pentru ca mama ei, Ionela Prodan, ar fi implinit in aceasta zi varsta de 71 de ani. "Intre ceea ce este corect și ceea ce este greșit, alege ceea ce te face fericit" a fost postarea Anamariei Prodan, de pe Instagram. Anamaria Prodan, PRIMA REACTIE…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat ca 1.500 de persoane vor recalcula pensiile a cinci milioane de romani. Se vor face angajari la ministerul Muncii, insa nu vor fi angajati temporari.”La ultima recalculare a pensiilor au lucrat cu oameni din afara ministerului, care nu erau formati, iar acestia au facut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Sedinta Organizatiei Pensionarilor Social Democrati ca pana in anul 2021 toate pensiile vor fi dublate. Mai mult, oficialul a adaugat ca unele dintre ele vor fi triplate. Liviu Dragnea a mentionat si ca punctul de pensie va fi majorat in continuare astfel:…