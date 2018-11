Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Marius-Constantin Budai, ministrul propus la Ministerul Muncii, este presedintele comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor. Budai este de profesie economist și a lucrat printre altele, in administrație, in zona de asistența sociala și pensii. Este la primul mandat in Parlament. A avut…

- Pentru suplimentarea fondurilor care sa acopere salariilor angajaților din sistemul de protecție sociala, aferente lunii octombrie, au fost transferate 1,3 milioane de lei de la Spitalul Județean de Urgența Satu Mare catre Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Satu Mare. Masura…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Neamt recruteaza persoane interesate sa devina asistenti maternali profesionisti, veniturile acestora ridicandu-se si la peste 2.000 de lei, in functie de vechime si numarul de copii, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei…

- Activitatile de cercetare si investigare efectuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale si Biroului de Ordine Publica Baia Mare au dus la solutionarea mai multor furturi comise in cursul anului 2018, pe raza municipiului, din buzunare, genti si posete, precum si din societati comerciale.…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract ce are ca obiect achizitia de aparate electrice de uz casnic si profesional. Potrivit documentatiei, termenul limita pentru depunerea ofertelor este 9 octombrie 2018. Valoarea…

- Magistratii instantei supreme au finalizat motivarea deciziei de condamnare a liderului PSD, Liviu Dragnea, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, aratand ca, prin influenta…

- Consiliului General al Municipiului Bucuresti a hotarat astazi o noua rectificare bugetara in urma careia au fost taiate sumele destinate Administratiei Strazilor, Administratiei Lacuri Parcuri si Agrement (ALPAB) si Administratiei Fondului Imobiliar, dar, in schimb, s-au alocat bani mai multi pentru…

- Dupa mai bine de 10 ani de pauza, Raluca Blejușca (ex-Angeles) se relanseaza in muzica, participarea la Cerbul de Aur fiind un prim pas spre aceasta revenire. In acest rastimp, Raluca s-a maritat, a facut 5 copii și s-a dedicat familiei, insa nu s-a putut detașa complet de ceea ce ii place sa faca cel…