Noul ministru al apărării din Germania promite alocarea a 1,5% din PIB pentru apărare până în 2024 ''Suntem un partener fidel al NATO si dorim sa fim si in viitor'', a spus Kramp-Karrenbauer dupa prima sa intrevedere cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.



''Ne-am fixat ca obiectiv al ultimilor ani o reinnoire a armatei germane. Pentru a-l atinge, in interesul national, avem nevoie de mijloace (financiare) corespunzatoare. Acest lucru inseamna ca trebuie ca pana in 2024 sa crestem cheltuielile pentru bugetul militar la 1,5% din PIB si va trebui sa continuam pe calea ascendenta pentru a respecta obligatia din cadrul Aliantei Nord-Atlantice privind obiectivul de 2% din PIB'',

