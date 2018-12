Pe aproxmativ 100 km de pe Coridorul IV feroviar, in Ardeal, trenurile pot rula și cu viteze de 120 km/h iar acest lucru se va vedea in scurtarea timpilor de parcurs. Intre Sighișoara și Blaj trenurile pot merge cu 30% mai repede decat pana acum, dar drumul catre granița vestica nu se scurteaza per total, fiindca trenurile vor merge și incet intre Deva și Arad.