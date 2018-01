Noul manager general al Avon Cosmetics Romania: Planurile companiei pentru a ne mentine lider de piata

Stiri pe aceeasi tema

- PPT Preturi Pentru Tine l-a numit pe Lech Przemieniecki in functia de CEO, dupa ce in ultimii opt ani el a fost vicepresedinte si apoi presedinte al celei mai cunoscute companii de retail din Polonia, TXM S.A, care opereaza peste 350 de magazine in Polonia, Cehia, Slovacia si Romania. Specializat…

- In cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Calarasi au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 435 de persoane, dintre care 254 din state terte, cei mai multi din China, Siria, Turcia, Republica Moldova si 181 cetateni din Talia, Spania…

- LIVE PRO TV TRAGEREA LA SORTI LIGA NATIUNILOR UEFA LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO TV. Cele patru serii din LIGA NATIUNILOR s-au stabilit pe baza coeficientului UEFA. Seria A (patru grupe cu trei echipe): Germania, Portugalia, Belgia, Spania, Franța, Anglia, Elveția, Italia, Polonia, Islanda,…

- Incepand cu 1 ianuarie, Andreea Moldovan, unul dintre cei mai apreciati executivi din cadrul grupului, cu o cariera la nivel international, devine manager general Avon Cosmetics Romania. Numirea Andreei Moldova vine dupa promovarea lui Razvan Diratian, cel care a condus afacerea din Romania peste…

- Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) - Serviciul pentru Imigrari al judetului Galati, in cursul anului 2017, au asigurat managementul sederii si rezidentei, pe raza judetului pentru 1.857 de persoane, dintre care 1.309 straini din state terte, cei mai multi din Republica…

- O mare voce a muzicii ușoare s-a stins din viața la virsta de 83 de ani. Nascuta la 12 iulie 1934 in Cahul, Republica Moldova, Lucreția „Lucky” Marinescu a incintat cu melodiile ei generații intregi. Familia artistei s-a fstabilit in 1940 la Cluj-Napoca. Artista si-a facut studiile la Liceul „Sfanta…

- Wizz Air se va extinde in 2018 adaugand trei rute noi din Romania spre Europa, acestea fiind Atena, Goteborg și Nisa. Compania aeriana low-cost a anunțat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena,…

- Banca Mondiala, despre evolutia economica a Romaniei in urmatorii ani Potrivit raportului "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala, estimarile privind evolutia economica a Romaniei pentru 2018 si 2019 vor inregistra unele modificari fata de cele previzionate in iunie. Economia…

- Mutare fulger pe piața auto din Romania. Bulgarii vor sa invadeze București pana in vara anului viitor și pregatesc un proiect de senzație. Dupa ce a incheiat, recent, un parteneriat cu grupul petrolier olandezo – britanic Shell, cel mai mare operator din Bulgaria iși face intrarea in țara noastra…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali galateni au descoperit miercuri asupra unui tanar cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, un numar de 33 de colete continand timbre de acciza false pentru tutun si bauturi alcoolice, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul…

- "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai dificile momente - in unele cazuri, un moment de criza politica profunda. Astazi, datorita deciziilor indraznete si a unei colaborari excelente, aceste crize au fost abordate si rezolvate in cea mai…

- La nivelul publicului din intreaga tara, Antena 1 a obtinut o audienta de aproape opt ori mai mare fata de Pro TV, principalul competitor. Televiziunea a condus topul audientelor la nivel national cu o medie de 12,8 puncte de rating si 27 cota de piata si a fost urmata in clasament de Romania TV, cu…

- Unitatea spitaliceasca este condusa interimar de aproximativ 1 an de zile de directorul medical Virginia Gomboș, dupa ce fostul director Vasile Vultur a parasit conducerea spitalului ca urmare a expirarii perioadei in care putea ocupa, conform legii, aceasta funcție. In 19 decembrie a fost publicat…

- Retailerul de moda PPT Preturi Pentru Tine, lansat in 2006 de patru antreprenori locali, are circa 180 de magazine in Romania, Republica Moldova si Bulgaria si face pasi pentru extinderea regionala.

- La funeraliile Regelui Mihai I vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franta, Prusia, Italia si Portugalia. Casa Regala a anuntat si programul complet al evenimentelor.

- Grupul american Starbucks este liderul pietei locale de cafenele cu o retea de 33 de unitati si afaceri de 76,5 mil. lei in Romania anul trecut, dupa un galop de aproape 40% comparativ cu 2015. Planurile companiei nu se opresc aici, avand in plan zece noi unitati pe an. Mai mult, lantul aduce pe piata…

- In afara de Familia Regala a Romaniei, la funeraliile Regelui Mihai I vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franța, Prusia, Italia și Portugalia.

- Peste 130.000 de angajați din magazinele Kaufland la nivel internațional vor beneficia, de la finalul acestui an, de imbracaminte de lucru fabricata din bumbac organic, certificat Fairtrade. Aceasta este o premiera pentru piata locala si face parte din strategia ampla de employer branding a companiei,…

- Grupul KMG International, fostul Grup Rompetrol, vrea sa atinga o cota de piata de 25% in Romania si de 12% in Bulgaria, in urmatorii patru ani, arata un comunicat al grupului. In prezent, KMGI are o cota de 16% in Romania, potrivit informatiilor din piata, potrivit News.ro.

- UPDATE. 14.17: Reprezentanții companiei Wizz Air au venit cu detalii cu privire la zborul Londra – Cluj-Napoca intarziat. „Zborul Wizz Air W6 3302 de la Londra Luton la Cluj-Napoca (10 Decembrie), planificat sa decoleze la 7:40 (ora Marii Britanii), este momentan intarziat din cauza inchiderii aeroportului…

- In cadrul intrevederii parțile au facut un schimb de opinii privind situatia politica din regiune si perspectivele interactiunii Republica Moldova - NATO. Igor Dodon a pus accentul pe principiile care stau la baza relatiilor cu NATO: respectarea principiului inviolabilitatii frontierelor Republicii…

- Anuntul includerii Martisorului in patrimoniul imaterial UNESCO a fost postat pe site-ul institutiei. "Practicile culturale asociate cu data de 1 martie includ traditii transmise din timpuri stravechi, care celebreaza inceputul primaverii. Principalul obicei consta in a face, oferi si purta…

- Romania devine, in urma unor schimbari organizationale, lider strategic in cadrul British American Tobacco pentru opt tari din sudul si sud-estul Europei si pentru Kosovo. In urma deciziei, operatiunile BAT din Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, Kosovo, Bosnia-Hertegovina, Muntenegru, Slovenia…

- In perioada 20 octombrie-16 Noiembrie 2017, Universitatea din Pitești a fost vizitata de cadre didactice venite din Armenia, Bulgaria și Egipt pentru a susține o serie de prelegeri adresate studenților și pentru a discuta oportunitați de cooperare cu Universitatea din Pitești. Evenimentul – International…

- Iașul gazduiește de luni a 38-a ediție a tradiționalului turneu de box dotat cu Centura Moldovei. Ediția din acest an, organizata de președintele FR de Box, ieșeanul Vasile Catea, este una cu participare internaționala, pugiliști din Ucraina, Bulgaria, Cehia, Ungaria și Republica Moldova anunțandu-și…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul presedintiei sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insita pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei si pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a tarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Orasul nostru gazduieste incepand de luni a 38-a editie a traditionalului turneu de box Centura Moldovei. Editia din acest an, organizata ca de obicei de Federatia Romana de Box, al carei presedinte este ieseanul Vasile Citea, va fi ci participare internationala, pugilisti din Ucraina, Bulgaria,…

- Inegalitațile existente pe piața muncii din Republica Moldova se reflecta și în cazul tinerilor, cei mai descurajați fiind tinerele femei și tinerii de la sate. Începând cu 19 ani, majoritatea tinerilor încep sa își caute primul loc de munca, ceea ce le ia în…

- Cluj: Nutritionistii spun ca orice aliment este permis, dar cu masura Peste 400 de persoane din tara si din strainatate participa la a 7-a editie a Conferintei nationale cu participare internationala "Nutritia - Medicina viitorului". Oana Stanciu, asistent universitar la disciplina Bromatologie,…

- Fisiere atasate: autentic 4.JPG autentic 6.jpg autentic 2.JPG autentic 7.jpg autentic 9.JPG autentic10.JPG autentic 1.JPG autentic 5.JPG autentic 8.jpg Astra Vagoane Calatori a scos pe piata un nou tramvai. El a fost testat zilele acestea pe liniile din Timisoara, în baza unui contract…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit general, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate. Vasile F., in varsta de 26 de ani, cu domiciliul in judetul Timiș, era pasager intr-un autoturism marca Volkswagen,…

- Fost director de marketing la ȚSKA Sofia, Rumen Vatkov este omul care a facut proiectul Mega League, un campionat al celor mai tari echipe din sud-estul Europei: ”Inițial, nici Jules Rimet nu era luat in seama”. Libertatea a discutat cu Rumen Vatkov, 33 de ani, omul care lucreaza la proiectul Mega League…

- Din cei 140 de producatori de vinuri din Republica Moldova, 23 exporta pe piața din România. Chiar daca de peste Prut pleaca spre piața locala doar 6% din exporturile realizate de producatorii moldoveni de vin, aceștia au ales țara noastra drept poarta spre statele din Uniunea Europeana.…

- Compania Preturi Pentru Tine (PPT), unul dintre cei mai mari retaileri de imbracaminte si incaltaminte, cu activitate pe piata locala din 2006, s-a mutat in cladirea de birouri City Offices, parte din portofoliul Globalworth. Procesul de selectie si inchiriere a noului spatiu de 1,700 mp a fost coordonat…

- Conform coeficientilor, nationala Romaniei, pregatita de Cosmin Contra, va face parte din urna a treia. Liga A va contine 12 echipe, care vor fi impartite in 4 grupe de 3 echipe. Urmatoarele 12, conform clasamentului, vor fi repartizate in Liga B (impartite la fel ca si Liga A), 15 vor merge in…

- In timpul vizitei la Bruxelles, miercuri, pe 8 noiembrie, premierul Bulgariei, Boiko Borisov, sustine ca Brexit ar putea reprezenta o oportunitate a deschiderii Uniunii Europene catre sase natiuni, din fosta Iugoslavie, care aspira sa adere inca din 2007, potrivit Mediafax. "Este o adevarata…

- Miercuri, in jurul orei 10:00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au depistat in trafic un autoturism, inmatriculat in Bulgaria, despre care se dețineau date ca ar fi fost folosit pentru comiterea unor furturi din locuințe prin escaladare și efracție pe raza municipiului Cluj-Napoca.…

- ROMANIA-TURCIA. "E un meci amical, un meci de prietenie, am fost initiatorul acestui joc. Am luat imediat legatura cu federatia. Daca n-am putut sa o conduc de pe margine, macar sa o intalnesc pe terenul de joc. Este un meci de observare pentru jucatorii noi. Ne intoarcem iar la nationala Romaniei.…

- Marc Gafarot i Monjo, coordonatorul departamentului de politica externa al Partidului Democrat European Catalan, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa la Cluj, ca starea in care se afla astazi Catalonia se apropie foarte mult de timpurile dictaturii franchiste. Prezent în…

- Prim-ministrul Pavel Filip a discutat astazi cu Cecilia Malmstrom, Comisar european pentru comerț despre posibilitațile de impulsionare a cooperarii Republicii Moldova cu Uniunea Europeana în domeniul comercial. În cadrul conferinței de presa comuna, Premierul a menționat…

- Potrivit datelor furnizate de catre reprezentantii Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), in luna octombrie 2017, ouale s-au vandut, in medie, cu 36 de bani pe bucata, fara TVA, la poarta fermei, insa in magazine pretul a sarit de 80 de bani pe bucata. "Uniunea Crescatorilor…

- Un numar de 33 de albanezi din Macedonia, Kosovo si Albania, declarati vinovati de terorism si sprijin pentru teroristi, au fost condamnati de catre un tribunal macedonean la pedepse grele de inchisoare pentru responsabilitatea lor intr-o confruntare sangeroasa din 2015, soldata cu 18 morti, relateaza…

- Infiintata la inceputul acestui an, societatea CMD Europrest SRL din Constanta a devenit lider pe piata furnizorilor serviciilor de curatenie comerciala. "Misiunea EUROPREST a fost, inca de la inceput, prestarea de servicii la standarde inalte de executie, simplificand activitatea clientilor prin oferirea…

- Romania a trecut in aceasta noapte la ora de iarna, ora 04:00 devenind ora 03:00. Potrivit reprezentanților Societații Naționale de Transport Feroviar de Calatori, trecerea la ora Europei Orientale nu afecteaza mersul trenurilor. Trenurile nu au fost și nu sunt afectate de schimbarea orei. Trenurile…

- CFR Calatori informeaza ca incepand din 29 octombrie in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM. „Trenurile de calatori aflate in circulatie dupa ora 4 AM, ora oficiala de vara, vor opri in statiile din parcurs stabilite”.…