- Simularea Evaluarii Naționale 2018 incepe luni. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la test fiind așteptați sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscriși in clasa a VIII-a…

- Analistii casei de brokeraj maghiare Concorde Securities considera ca Fondul Proprietatea (FP) are un potential de crestere de aproximativ 8,4% fata de cotatiile actuale, compania mentinand perspective pozitive in ciuda amanarii IPO-ului Hidroelectrica, dar si a sanselor scazute de vanzare a pachetului…

- In timp ce Tesla incearca sa accelereze productia lui Model 3, Hyundai vine cu noul Kona, SUV-ul de clasa mica in doua varianta de autonomie – de 470 km si de 300 km Kona Electric inglobeaza doua dintre cele mai importante tendinte ale pietei auto – propulsia electrica si caroseria SUV.…

- Skoda lanseaza Superb PHEV (plug-in hybrid) in 2019. Sistemul de propulsie va fi preluat de pe Volkswagen Passat GTE și va oferi 218 cai putere. Autonomia in modul electric ar urma sa fie de maximum 70 de kilometri.

- Un start-up elvețiano-german a prezentat un supercar electric ce promite 680 de cai putere și o autonomie de pana la 600 de kilometri. Compania Elextra spune ca modelul va fi lansat in 2019 și va concura cu Porsche Mission E.

- Florin Prunea, omul de incredere al lui Ionuț Lupescu, ii intreaba pe cei care vor alege președintele FRF: ”Vreți «Ștefan Gheorghiu» sau vreți fotbal?”. Dupa demonstrația de forța a lui Ionuț Lupescu, care și-a lansat candidatura, luni, cu 29 de nume mari din fotbalul romanesc in sala, plus alte doua…

- Multe persoane sunt ingrijorate de ce ar putea spune in timpul somnului, iar un studiu recent al cercetatorilor francezi de la Spitalul Pitie-Salpetriere confirma ca temerile sunt justificate. In mare, in timpul somnului spunem lucruri mai negative decat o facem atunci cand suntem treji, scrie Live…

- Toate informatii de pana acum conduc catre concluzia ca Galaxy S9 va fi semnificativ mai scump decat modelul de anul trecut.Zvonurile despre preturile mari la care va fi comercializat Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni, insa nivelul de incredere al acestora a crescut brusc in…

- Președintele Emmanuel Macron a promis fermierilor ca va interzice ca investitorii straini sa mai cumpere terenuri in Franța, dupa ce un fond de investiții din China a cumparat terenuri agricuole in centrul țarii.

- Soția Prințului William a fost fotografiata in nenumarate ocazii cu plasture la maini. Fie ca se afla la cumparaturi, la premiere de filme, in timpul unor vizite oficiale sau la acte de caritate, Kate...

- In ultimii zece ani, Constanta pierde cursa dezvoltarii in competitia pentru cel mai important oras al tarii dupa capitala, sustin reprezentantii USR Constanta. Timpul a trecut, iar Constanta a cazut, initial, victima unor promisiuni de grandoare reformatoare, ulterior, a unui populism social desantat…

- Renault a introdus un motor nou de 108 cai putere pentru modelul electric Zoe, dar și conectivitate Android Auto. In plus, modelul are o autonomie anticipata de 300 de kilometri conform noului standard WLTP.

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii, care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

- Anul Nou Chinezesc este sarbatorit in 2018 de milioane de persoane din intreaga lume. Tradițiile și obiceiurile asiaticilor legate de aceasta sarbatoare au fascinat numeroși europeni, mai ales ca se spune ca iți pot aduce noroc și prosperitate in viața. Dar ce trebuie sa faci de Anul Nou Chinezesc pentru…

- RTL si Le Point nu au reprodus pe larg documentul, care a fost redactat in limba engleza in iulie 2014 la Los Angeles, in prezenta unui notar. Potrivit documentelor intocmite in prezenta unui notar din Paris, Laura Smet a primit suma de 442.000 de euro, in decembrie 2003, si 450.000 de euro, in februarie…

- „Timpul productiv e unul in care nu ne mai autosabotam, o lasam balta si cu «pentru ca putem» si cu pira externa, nu ne mai stricam singuri ratingul de tara, si agream un viitor al anticoruptiei consensual, fara demiteri, revocari si arestari azi, in care sa salvgardam drepturile tuturor si construim…

- Iti plac “adidasii” lansati de Louis Vuitton? Iata cat costa! Trendul pantofilor sport de tip “dad shoe” a fost dat in prezentarile de moda din toamna anului trecut. Acest model de “adidasi”, robusti, in voga in anii 90, au intrat in colectiile marilor branduri din industrie, fiind considerati acum…

- Tellur, singurul brand 100% românesc de pe piata de accesorii telecom si entertainment, continua sa îsi extinda gama de produse, de data aceasta cu trei boxe portabile care adreseaza profiluri diferite de utilizare: fie ca sunt potrivite inclusiv pentru a fi purtate în buzunar,…

- NEVRSEA 2018. Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța, organizatorii anunțand luni și cat costa biletele pentru NEVERSEA 2018. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și…

- Cu putin noroc, si nepotii vostri vor plati imprumuturile luate de guvernul PSD Romania, prin Ministerul Finantelor, a impru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobanda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde…

- Bianca Dragușanu știe cum sa-și rotunjeasca veniturile astfel incat sa nu se planga cumva de lipsa banilor. Bianca Dragușanu este, din toamna anului trecut, prezentatoarea emisiunii „Te vreau langa mine”, de la Kanal D. Bianca Dragușanu ar fi platita cu aproximativ 3.000 de euro pe luna , in timp ce…

- Site-ul campaniei de realegere a presedintelui american Donald Trump a anuntat ca le va oferi donatorilor de fonduri sansa de a-si vedea numele afisate in direct in timpul primul discurs al sefului administratiei privind Starea Uniunii, programat marti seara in Congres, transmite Reuters. …

- Noile frigidere trebuie sa contina hrana pana la 3.000 de mese. Exigenta e aceea de a nu trebui sa faca aprovizionarea cu mancare in timpul calatoriilor presedintelui. Extravaganta costa 24 de milioane de dolari.

- In mai puțin de 9 ore, peste 1.500 de muncitori au terminat instalarea unei noi linii de cale ferata, in provincia Fujian din estul Chinei, scrie agenția Xinhua. Pentru a nu afecta traficul feroviar în zonă, construcția a început la ora 18.30 și s-a terminat la 3.00 dimineața,…

- Oamenii de știința din Shanghai au reușit sa cloneze doua maimuțe, folosind aceeași tehnica din 1996, prin care a aparut oaia Dolly. Este in premiera cand se reușește clonarea unor primate prin aceasta metoda.

- Poluarea nu este o problema care exista exclusiv pe Pamant. Ea incepe sa isi faca simtita prezenta si in spatiu, acolo unde gunoaiele lasate in urma de diversi sateliti sau rachete continua sa orbiteze planeta noastra. Pentru acestea trebuie gasita o solutie reala.

- Moneda naționala a receptat din plin șocul noii crize guvernamentale, la doar o zi dupa demisia premierului Mihai Tudose devalorizandu-se foarte puternic fața de principalele valute. De fapt, leul a atins marti cel mai prost curs oficial din istorie in raport cu euro, dar a pierdut foarte mult teren…

- De la 1 februarie, autovehiculele parcate neregulamentar vor fi ridicate cu un utilaj și transportate in parcarea Urbis Serv. Proprietarii trebuie sa achite cel puțin 600 de lei pentru a-și scoate mașina din curtea firmei de ridicare și depozitare, plus sancțiunea pentru staționare neregulamentara.…

- Mihai Stoica a anunțat ca FCSB va disputa un amical impotriva formației pregatite de Fabio Capello, Jiangsu Suning (China). FCSB a plecat astazi in primul cantonament al iernii, in Antalya, care se va incheia cu amicalul impotriva lui Olimpik Donețk. Partida se va juca pe 18 ianuarie, de la ora 15:00.…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat joi ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters.…

- Simona Halep, cea mai buna jucatoare a lumii, a disputat primul meci din 2018 intr-un echipament mai putin obisnuit. Simona a purtat o rochie simpla, neinscriptionata cu logo-uri, iar sportiva a explicat motivul din spatele acestei decizii. Halep nu a jucat nici in echipament…

- V-ati gandit vreodata sa va inscenati propria moarte si sa o luati de la zero in alta parte? Poate ca nu, insa acest lucru se intampla si este o afacere in expansiune in Filipine.

- In replica, dupa cele declarate astazi de catre Tariceanu, fostul presedinte Traian Basescu ii improspateaza memoria presedintelui Senatului, ca a fost la guvernare ca Prim Ministru in timpul mandatelor sale. Reamintindu-i totodata, ca astazi „este la PUTERE sa perfectioneze si sa traga la raspundere…

- Noul presedinte al Congresului National African (ANC), la putere in Africa de Sud, Cyril Ramaphosa, a incheiat conferinta partidului sau, promitand eradicarea coruptiei si accelerarea "transformarii radicale" a economiei, informeaza AFP, scrie agerpres.ro. "Trebuie sa punem capat coruptiei…

- Catalin Cazacu, supranumit și rebelul motociclist al Romaniei, este unul dintre cei mai apreciați piloți de la noi, dar și un adevarat Don Juan. Cu toate a transformat pasiunea in meserie, sportul i-a fost mult mai mult de ajutor. Catalin Cazacu a reușit sa evite pușcaria datorita carierei. Dragostea…

- Un copilaș de doar 3 anișori, Mihaița, are nevoie de ajutor. Copilul a fost diagnosticat cu probleme grave la inima și are nevoie de o intervenție chirurgicala. Operația se poate face in Spania și costa 15.000 de euro. „Mihaița, un copil de doar 3 anișori din Satu Mare a fost diagnosticat cu probleme…

- A treia generație Volkswagen Touareg va fi dezvaluita la Salonul Auto de la Shanghai din aprilie și va prelua o serie de elemente de design de la conceptul T-Prime GTE, in timp ce interiorul va avea caracteristici premium.

- Pentru Dennis Man, 2017 s-a dovedit cel mai bun an al scurtei carierei. Daca in prima parte Laurentiu Reghecampf l-a ignorat constant si nu i-a dat prea multe sanse, lucrurile s-au schimbat odata cu venirea lui Nicolae Dica, iar tanarul mijlocas ofensiv s-a transformat intr-un fotbalist decisiv…

- La sfarsitul anului 1863, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a dat legea secularizarii averilor manastiresti, dispunand astfel confiscarea averilor detinute de bisericile si manastirile din Tara Romaneasca si Moldova.

- Revelionul este pentru mulți cea mai așteptata perioada din an. Este vazut ca prilejul de a pleca intr-un sejur de lux in locuri exclusiviste de pe glob. Daca nu ai nimic planificat deocamdata pentru noaptea dintre ani, inca ai timp sa prinzi o oferta acceptabila ca preț.

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, a declarat, marti, ca recentul test balistic al tarii sale reprezinta ”o victorie istorica” si a promis sa faca din Coreea de Nord cea mai mare putere nucleara si militara din lume, a relatat agentia KCNA, citata de site-ul agentiei Yonhap.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 34 de bani pentru un euro, cu cinci bani mai putin decat ieri.Valoarea dolarului scade cu un doi bani și este de 17 lei și 29 bani.

- Cât costa o ora din viața. Iata o pilda care te va pune pe gânduri. Un om a venit de la munca tarziu, obosit si nervos, gasindu-si baiatul de 5 ani asteptand la usa. – Tati, pot sa te intreb ceva? – Da, sigur, despre ce e vorba? a raspuns omul.…

- CHIȘINAU, 8 dec — Sputnik. Procurarea unei locuințe este o problema foarte sensibila, care nu suporta graba și necesita o analiza la rece și multa chibzuința. Evident, toata lumea dorește sa-și cumpere o locuința la un preț cât mai avantajos, însa uneori, dorind sa economiseasca,…

- Ping An a devenit al doilea mare actionar al HSBC, dupa ce compania chineza de asigurari si-a majorat la peste 5% participatia la cea mai mare banca europeana. Divizia Ping An de gestionare a...

- "Un bon de la cantina Ministerului Muncii. Sunt mi de romani care n-au o coaja de paine pe masa si hotii tarii mananca ciorba la pretul de 1,80 lei ...Doamna Ministru, dar aveti preturi bune, nu gluma !!!", a scris cel care a postat imaginea cu bonul, potrivit stirilekanald.ro. Citeste si…