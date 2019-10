Noul iubit al lui Miley Cyrus, mare crai la Hollywood: cu ce supervedete a fost cuplat

Stiri pe aceeasi tema

- Miley Cyrus a fost harțuita pe rețelele de socializare de un barbat care susține ca misiunea lui in viața este sa o lase pe aceasta insarcinata. David Rumsey (42 ani), un fan obsedat al artistei, i-a trimis acesteia o serie de mesaje pe Twitter in care spune „imi cer scuze ca te-am ranit”, lasand sa…

- Miley Cyrus, indragostita lulea dupa divort. Nu-si mai ascunde iubita de ochii lumii! Relatia dintre Miley Cyrus si Kaitlynn Carter este din ce in ce mai serioasa, iar cele doua par ca isi asuma iubirea si nu se mai ascund de ochii lumii. In weekend, Miley Cyrus a fost surprinsa in ipostaze tandre alaturi…

- N-a fost sa fie! Miley Cyrus si Liam Hemsworth s-au despartit dupa numai 229 de zile de casatorie. Ea recunoaste ca e lesbiana si a fugit de acasa cu o femeie. El a dat divort imediat ce a aflat, noteaza click.ro. Britney Spears si Jason Alexander, mariaj de 55 de ore. Spre marea surpriza a […]

- Miley Cyrus și Kaitlynn Carter s-au mutat impreuna, dupa desparțirea de soții lor, care a avut loc luna trecuta, noteaza contactmusic.com. Autorea hit-ului ‘Wrecking Ball’ s-a apropita tot mai mult de bloggerița de 30 de ani, dupa desparțirea de soșul ei, Liam Hemsworth, luna trecuta, iar acum au trecut,…

- Miley Cyrus neaga cu vehemența comentarile internauților de pe Twitter, care susțin ca artista l-ar fi inșelat pe Liam Hemsworth. Miley afirma ca este "mai fericita ca niciodata alaturi de Kaitlynn Carter.

- Liam Hemsworth a confirmat desparțirea de Miley Cyrus și a declarat ca ii ureaza fostei sale soții ”sanatate si fericire”. Actorul australian a postat un mesaj pe contul sau de Instagram confirmand desparțirea și anunțand ca este o chestiune privata și nu dorește sa discute despre asta. ”Miley si cu…

- Miley Cyrus si Liam Hemsworth divorteaza dupa doar 8 luni de casatorie! Iata motivele! Miley Cyrus si Liam Hemsworth divorteaza dupa un mariaj ce a durat mai putin de 1 an. Printr-un comunicat de presa, controversata artista a recunoscut public faptul ca ea si sotul ei au hotarat sa se desparta pentru…

- Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au desparțit dupa opt luni de casatorie și dupa 10 ani de relație, potrivit presei straine. "Liam și Miley au luat decizia de a merge pe drumuri separate in acest moment", a declarat o sursa apropiata de vedeta pop pentru People. "Evoluand in permanența și schimbandu-se…