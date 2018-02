Stiri pe aceeasi tema

- Cuba i-a acordat viza diplomatului american Philip Goldberg, care va prelua in cateva zile conducerea ambasadei SUA la Havana, ca insarcinat cu afaceri, a declarat miercuri, sub rezerva anonimatului, un oficial american, citat in exclusivitate de Reuters. Departamentul de Stat de la Washington a refuzat…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni in Biroul Oval, o intalnire simbolica intr-o perioada de tensiuni intense intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP. Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord…

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- ''Nu a fost in intentia operatiunii Resolute Support sa ascunda sau sa clasifice informatii care in rapoartele anterioare au fost disponibile'', a explicat purtator de cuvant al operatiunii Resolute Support, capitanul Tom Gresback. ''S-a inregistrat o eroare umana in stabilirea categoriilor…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Informația a fost confirmata chiar de Donald Trump, în cadrul unei emisiuni. Motivul pentru care președintele american nu a fost invitat se bazeaza pur și simplu pe faptul ca…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Casa Alba si-a prezentat joi planul pentru migratie. In schimbul regularizarii a 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, Donald Trump vrea 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui zid la granita cu Mexic.

- Un roman a ajuns sa conduca una din companiile de top detinute de presedintele SUA, Donald Trump. Astfel, Trump International Hotel & Tower Chicago l-a numit pe Gabriel Constantin director general al unitatii care detine 339 camere. Constantin a emigrat in Statele Unite in 2002.

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Camera Reprezentanţilor a adoptat luni după-amiaza (ora locală), cu…

- La intalnirea din Senat, liderul minoritatii democrate Chuck Schumer a declarat: „Noi vom vota astazi redeschiderea guvernului". El a asigurat ca grupul sau va vota pentru alocarea de fonduri guvernului federal pana pe 8 februarie, pentru a pune capat blocajului. Republicanii si-au…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Germania beneficiaza de o cota de popularitate de 41%, fiind considerata principala putere de rang mondial.China beneficiaza de o cota de incredere de 31%, iar Statele Unite de 30%, fata de 48% in timpul mandatului presedintelui Barack Obama.Rusia este creditata cu 27%, conform…

- Incepand din cea de-a doua zi a anului 2018, Donald Trump a lansat o serie de 16 postari pe profilul personal de Twitter, in care a criticat Pakistanul, a amenintat ca va opri ajutorul destinat palestinienilor, a atacat majoritatea publicatiilor media, a sustinut ca are un „buton nuclear mai mare”…

- Un program care protejeaza de deportare sute de mii de tineri adusi ilegal in Statele Unite cand erau copii este "probabil defunct", a declarat presedintele american Donald Trump, acuzand Partidul Democrat de acest lucru, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP."Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Un judecator american a blocat marti abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor fara acte de identitate intrati ilegal in SUA pe cand erau copii sa lucreze si sa studieze legal, informeaza miercuri AFP.Judecatorul a estimat ca opinia Ministerului de…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a asistat luni seara la finala Campionatului universitar de fotbal american (NCAA), disputata pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta (Georgia), in fata a 77.430 de spectatori. Inaintea startului partidei pe care echipa Universitatii Alabama a castigat-o…

- In noiembrie 2016, Donald Trump castiga alegerile prezidentiale din SUA, reusind sa obtina sustinerea a 290 de electori. Vezi cum s-au desfasurat alegerile prezidentiale din SUA. La un an de la investirea in functia de presedinte, se poate spune cu siguranta ca deciziile luate si…

- Fostul presedinte american Barack Obama si Hillary Clinton, fosta rivala a lui Donald Trump in scrutinul prezidential din 2016, sunt cel mai admirate personalitati in Statele Unite, potrivit datelor unui sondaj Gallup.

- Fostul presedinte Barack Obama si fosta candidata la Casa Alba Hillary Clinton sunt cei mai citati, barbat si femeie, in sondajul anual publicat miercuri de Institutul Gallup in legatura cu personalitatile cele mai admirate de americani, relateaza AFP. Barack Obama este barbatul preferat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a preluat mandatul la 20 ianuarie 2017 si a garantat ca rachetele nord-coreene nu vor atinge teritoriul american, iar abordarea denumita "rabdare strategica" va fi schimbata. Intre timp, Coreea de Nord a efectuat zece teste cu rachete balistice si un test nuclear.

- `Invatati din reforma fiscala pe care presedintele Donald Trump tocmai a dus-o la bun sfarsit`, susține omul de afaceri romano-american, George Mioc. Intr-o postare pe Facebook el face o demonstrație și un apel catre politicienii romani sa se uite atent la ce a facut președintele Donald Trump și…

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- Relatiile cu Statele Unite, agenda de reforme si crizele din Coreea de Nord, Siria sau Yemen au marcat primul an al lui Antonio Guterres in fruntea Organizatiei Natiunilor Unite. Diplomatul portughez si-a preluat mandatul in ianuarie, beneficiind de un sprijin practic unanim si venind cu un aer de schimbare,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Intrevederea este axata pe consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele Unite.

- Senatorul american John McCain, care sufera de un grav cancer cerebral, s-a internat în spital miercuri, în apropiere de Washington, pentru îngrijiri medicale dupa "efecte secundare normale" ale tratamentului sau, a informat biroul sau, scrie AFP. "Senatorul…

- Amenintarile cu razboiul intre Coreea de Nord si Statele Unite sunt un ”spectacol”, iar ”nimeni nu sta cu degetul pe butonul” nuclear, a dat asigurari marti pentru AFP fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care se prezinta atat ca un prieten al lui Kim Jong-un, cat si al lui Donald Trump.In…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Consiliul va dezbate in prima parte a reuniunii alte subiecte, urmand ca aceasta chestiune a Ierusalimului sa fie discutata ulterior, relateaza Agerpres. Reuniunea a fost ceruta de opt din cele 15 țari care fac parte din Consiliul de Securitate. Este vorba de patru țari europene (Suedia, Franța,…

- Regimul de la Phenian este ”cea mai mare amenințare imediata pentru Statele Unite”, susține generalul H.R. McMaster, consilier de securitate naționala al lui Donald Trump, scrie realitatea.net.

- Michael Flynn, cel care a fost pentru scurt timp consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump, a fost inculpat pentru ca a mințit anchetatorii in cadrul dosarului privind ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut in SUA, a anunțat vineri justiția americana,…

- Șeful statului francez, Emmanuel Macron, va lua dejunul, sâmbata, cu fostul președinte american Barack Obama, aflat în vizita în Franța, au anunțat surse de la Palatul Elysée, citate de AFP, informeaza Agerpres. Macron și Obama vor avea "un dejun privat",…

- Premierul rus Dmitri Medvedev a recunoscut ca relatiile tarii sale cu Statele Unite au ajuns la cel mai scazut nivel, dar ca presedintele american Donald Trump i s-a parut o persoana prietenoasa, dornica sa...

- Presedintele american Donald Trump a gratiat deja curcanul cu ocazia Zilei Recunostintei, care va fi sarbatorita joi in Statele Unite, iar sotia sa Melania a primit luni bradul de Craciun la Casa Alba. Cuplul prezidential american a grabit festivitatile pentru a ajunge la Mar-a-Lago (Florida).

- Aproximativ 3.000 de soldati americani au fost desfasurati suplimentar in Afganistan, in conformitate cu noua strategie a presedintelui Donald Trump pentru aceasta tara devastata de razboi, a anuntat joi Pentagonul, scrie AFP, informeaza AGERPRES . Ministerul american al Apararii evaluase pana in prezent…

- Decizia administrației americane este cu atat mai șocanta cu cat argumentele pe care se bazeaza aceasta schimbare brutala a politicii oficiale a Statelor Unite fața de animalele salbatice sunt considerate eronate de catre organizațiile ecologiste.Autoritațile americane au anulat astfel o interdicție…

- Circa 3.000 de militari americani au fost desfașurați suplimentar în Afganistan, în baza noii strategii a președintelui Donald Trump pentru aceasta țara devastata de razboi, a anunțat joi Pentagonul, scrie AFP citata de Agerpres. Ministerul american al Apararii evaluase pâna…

- Ministerul american al Apararii evaluase pana in prezent numarul soldaților americani in Afganistan la 11.000, dar Casa Alba a aprobat trimiterea intaririlor cerute de generalul american John Nicholson care conduce misiunea NATO in Afganistan."Tocmai am incheiat trimiterea de intariri in…

- Intre declarații despre Coreea de Nord și China, rostite in timpul alocuțiunii sale de miercuri, 15 noiembrie, Donald Trump a avut nevoie de o pauza de cateva secunde pentru a-și recapata respirația și a baut, intr-o maniera considerata neindemanatica, puțina apa dintr-o sticla, oferindu-i astfel…