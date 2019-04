Stiri pe aceeasi tema

- Bancile manifesta o opozitie fatisa fata de noua implementare a indicelui in functie de care se ajusteaza periodic creditele. Amendamentul a fost formulat senatorul ALDE Daniel Zamfir, care a declarat ca se va crea o „discriminare" daca indicele ROBOR nu ar fi aplicat la toate creditele. „Este nefiresc…

- Noua metoda de calcul al ROBOR ar putea fi aplicata și la creditele in curs, nu numai celor viitoare. Cel puțin așa prevede un amendament care a trecut marți de Comisia Economica a Senatului, urmand a fi discutat in plen. Bancile manifesta o opoziție fațișa fața de noua implementare a indicelui in funcție…

- ”NOUL ROBOR SA SE APLICE SI CREDITELOR IN DERULARE! Maine, la Comisia Economica a Senatului, intra in dezbatere, mult așteptata modificare a OUG 114. Cred cu tarie ca trebuie facuta dreptate pana la capat. Daca tot am constatat cu toții ca ROBOR-ul a fost unul "umflat", calculat incorect,…

- Senatorul Daniel Zamfir, liderul ALDE Brasov, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca liberal-democratii vor depune saptamana viitoare un amendament la legea de aprobare a Ordonantei 19/2019 prin care se urmareste ca noul indice Robor sa se aplice si creditelor in derulare, transmitandu-i,…

- Daniel Zamfir, senator ALDE: Indicele ROBOR, indicele la care sunt calculate ratele romanilor care au credite in lei, este aranjat, este trucat printr-o intelegere intre bancile comerciale, bineinteles, cu stiinta si implicarea directa a BNR. Aceste informatii pe care le am aici vreau sa stiti ca vor…