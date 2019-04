Stiri pe aceeasi tema

- ​​Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG) care modifica OUG nr. 114/2018 a fost publicata, vineri seara, în Monitorul Oficial. Schimbarile vizeaza taxa pe activele bancilor, un nou indice pentru credite, noi regului în energie și o prorogare pentru administratorii Pilonului II de pensii.…

- Eugen Teodorovici a anuntat la finalul sedintei de guvern de vineri ca noul indice va fi calculat la finalul fiecarui trimestru. ”Proiectul prevede inlocuirea indicelui ROBOR din formula de calcul din contractele de credit in lei cu rate variabile cu indicatori calculati exclusiv pe baza tranzactiilor…

- „Indicele ROBOR a fost introdus in anul 2010 in calculul dobanzilor aferente ratelor, prin Ordonanta 50. In cadrul discutiilor purtate de ministrul Teodorovici cu reprezentantii bancilor pe tema asa-zisei taxe pe lacomie, transformata de curand in taxa pe harniciei s-a luat in calcul eliminarea indicelui…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a anuntat marti ca le va recomanda colegilor sai transmiterea catre Guvern si Banca Nationala a unei propuneri care sa vizeze decuplarea ‘in mod rapid’ a ROBOR de ratele romanilor. ‘Ma voi consulta cu colegii mei si, imediat ce vom termina audierile…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat in marti ca Banca Centrala insista ca, in cazul OUG 114, sa aiba loc o "dezlegare" a ROBOR de taxa pe active, pentru ca reprezinta un atac la adresa independentei bancii centrale. "Este cu doua taisuri, ca sa spunem asa, dezlegarea…

- Comisia economica din Senat va demara o ancheta care vizeaza modul in care Consiliul Concurentei a inchis o investigatie privind manipularea ROBOR in anul 2013, un proiect de hotarare in acest sens fiind...