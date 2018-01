Noul Guvern: Salariul minim NET va ajunge la peste 300 de euro! „Salariul minim net va crește anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro. Se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare. Acesta se va majora, anual, cu 150 lei, net”, se arata in noul program de guvernare. In 2018, salariul minim brut este de 1.900 de lei, care corespunde unui salariu minim de 1.162 de lei, dupa scaderea contribuțiilor și impozitelor. mai multe, pe profit.ro Citeste articolul mai departe pe money.ro…

