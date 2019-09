Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern grec a facut primii pasi in aplicarea noii politici a Greciei privind migratia, care consta in special in decongestionarea taberelor de refugiati din insulele Marii Egee prin intensificarea transferurilor catre Grecia continentala, sporirea controlului maritim si a repatrierii migrantilor…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a protestat joi impotriva recentelor sanctiuni pe care UE le-a impus Turciei pentru activitatile ilegale de forare a zacamintelor de gaze in largul Ciprului si a promis ca prospectiile in regiune vor continua. "UE, care a anunţat aşa-numitele măsuri,…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…

- Bulgaria ofera conditii competitive pentru o noua fabrica Volkswagen si inca este in cursa pentru aceasta unitate, a afirmat ministrul Economiei Emil Karanikolov, transmite Novinite. Ca si in cazul Turciei, Bulgaria a facut producatorului auto german o oferta tentanta si acum asteapta decizia.…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters. Turcia se afla in discutii cu SUA…

- Turcia le-a cerut Statelor Unite, aliatul lor din cadrul NATO, sa revina asupra deciziei de a exclude Ankara din programul pentru achizitionarea de avioane F-35, atentionand ca aceasta decizie este una nedreapta, informeaza joi dpa potrivit Agerpres. "Invitam SUA sa-si indrepte greseala care…

- ”Unul dintre (militarii) nostri a cazut martir, iar cinci dintre (militarii) nostri au fost raniti intr-o infruntare” cu Unitatile Protectiei Poporului (YPG), a anuntat Ministerul turc al Apararii intr-un comunicat.Atacul a avut loc in nordul provinciei Alep, a precizat Observatorul Sirian…

- Numarul migrantilor sositi in taberele de inregistrare din insulele grecesti a sporit din nou la peste 16.000 la inceputul luni iunie, a anuntat vineri Ministerul pentru Migratie grec, potrivit dpa, potrivit agerpres.ro.Cresterea numarului de migranti sositi in Grecia a avut loc in pofida…