- Maia Sandu a transmis ca ședința de luni va avea loc in incinta Parlamentului, nu a Guvernului. De asemenea, in cadrul ședinței vor fi aprobate mai multe demisii și numiri in funcție. „Maine, la 11.00 va avea loc ședința Guvernului. In aceasta prima ședința a Guvernului nou votat se vor pune in discuție…

- Deputatii din Blocul ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, si cei din Partidul Socialistilor, condus de Zinaida Greceanii, se convoaca duminica, 9 iunie, ora 9.00, intr-o noua sedinta a Parlamentului, pentru a continua adoptarea pachetului de legi inceput in sedinta de sambata, desi Curtea Constitutionala…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a invalidat sambata decretele presedintelui Igor Dodon privind desemnarea ca premier a liderei Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, si numirea guvernului condus de aceasta, transmite Radio Chisinau. Noul guvern depusese deja juramantul in…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a declarat neconstituțional decretul președintelui privind numirea Maiei Sandu in funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, precum și procedura de numire a Guvernului, scrie Mediafax. Noul guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Maia…

- Noul guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Maia Sandu, a depus sambata juramantul in fata Parlamentului reunit la Chisinau, relateaza site-ul unimedia.info. Curtea Constitutionala decisese deja ca legislativul nu isi mai poate exercita atributiile constitutionale, inclusiv…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis sambata ca actualul Parlament de la Chișinau nu mai are dreptul sa desfașoare activitate legislativa intrucat mandatul sau se considera expirat. In consecința, deputații blocului politic ACUM și cei ai PSRM vor sa formeze o noua majoritate parlamentara…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis sambata, in urma unei sesizari depuse de deputatii Partidului Democrat ( PDM) Sergiu Sarbu si Vladimir Cebotari, ca actualul Parlament nu mai are dreptul sa desfasoare activitate legislativa, intrucat mandatul sau se considera expirat, a relatat…

- Strategia post-electorala a PAS si PPDA s-a dovedit a fi un joc steril, care dureaza prea mult si poate avea consecinte grave pentru Republica Moldova. De aceasta parere este jurnalistul Nicolae Negru, într-un editorial publicat de Ziarul National. În opinia sa, politicienii moldoveni…