Noul guvern al Austriei va fi format tot de vechiul premier Sebastian Kurz

- 'Voi incepe in aceasta saptamana discutii cu toti liderii partidelor reprezentate in parlament', a declarat Kurz in fata jurnalistilor, mentionand ca prioritati infruntarea actualei 'rele conjuncturi economice', reducerea impozitelor, lupta impotriva imigratiei ilegale si a incalzirii climatice.…

- Euro si dolarul au scazut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. Insa francul elvetian continua sa creasca, atingand cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7439 lei/unitate, mai putin cu 0,10% fata de ziua precedenta.…

- Guvernul german lucreaza in conditii dificile pentru a repatria si alti copii ai unor luptatori ai gruparii Stat Islamic, a declarat luni ministrul de externe Heiko Maas, dupa ce patru copii dintr-o tabara de refugiati sirieni au fost predati luni unor angajati ai consulatului german la Erbil.…

- Presedintele american Donald Trump a lansat duminica un avertisment la adresa Chinei, asigurand ca o reprimare a manifestantilor din Hong Kong, similara zdrobirii revoltei din Piata Tiananmen, ar dauna discutiilor privind incheierea unui acord comercial sino-american. "Ma gandesc ca ar fi…

- Lumea medicala este in alerta din cauza repeziciunii cu care se raspandeste o ciuperca. Descoperita in 2009 in Japonia, aceasta a ajuns pe toate continentele si infecteaza oameni din 30 de tari. Si ce e mai rau e faptul ca in unul dintre trei cazuri infectia este letala, arata un studiu recent…

- Conservatorii britanici au decis, marti, cine va fi succesorul Theresei May. Este vorba despre Boris Johnson, care a obtinut 66% din voturile colegilor de partid. Boris Johnson a fost votat de 92.153 dintre conservatori, in timp ce contracandidatul sau, Jeremy Hunt, a obtinut 46.656 din sufragii,…

- Marea Britanie isi va creste temporar prezenta militara in Golful Persic, devansand desfasurarea unei a doua nave de razboi, a indicat vineri guvernul de la Londra, in contextul accentuarii tensiunilor cu Iran, transmite AFP. Distrugatorul HMS Duncan se va deplasa in Golf, unde se va alatura…

- Ambasadorul Marii Britanii in Statele Unite Kim Darroch a demisionat miercuri, in urma divulgarii unor telegrame diplomatice in care critica extrem de dur administratia presedintelui american Donald Trump. Ministerul britanic de Externe a confirmat miercuri decizia lui Kim Darroch de a demisiona,…