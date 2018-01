Noul Guvern: 0 % impozit pe venit pentru medici!

Stiri pe aceeasi tema

- PSD a lansat vineri programul de guvernare pe care trebuie sa il respecte Guvernul Dancila, iar principalele prevederi arata ca noul Executiv are de indeplinit planuri mai indraznete decat cele doua Guverne precedente.

- Romania trebuie sa investeasca masiv in infrastructura si in fabrici noi, pentru a nu mai fi in postura de a vinde doar ce produc altii, insa este nevoie de capacitati de productie noi iar statul poate juca un rol alaturi de investitiile private, inclusiv prin Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii,…

- Legea insolventei se modifica odata cu noul guvern. Astfel, o firma nu va putea ramane in faliment mai mult de 2 ani sau daca nu isi respecta planul de conformare pe o perioada mai mare de 6 luni, se arata in programul de guvernare propus de premierul desemnat Viorica Dancila. In plus, se doreste si…

- Atragerea de investitori pentru construirea reactoarelor nucleare 3 si 4 de la Cernavoda, precum si realizarea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj de la Tarnita-Lapustesti sunt doua dintre proiectele-gigant din sectorul energetic romanesc, care se regasesc in Programul de guvernare 2018-2020.…

- Documente atasate: program Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca noul guvern va creste salariul minim cu 100 de lei pe an, fata de 200 de lei, cat prevede actualul program de guvernare. Citeste aici programul de guvernareDin prevederile programului:- Guvernul va propune…

- PSD a dat publicitatii noul program de guvernare, dupa care va conduce tara Executivul Dancila. Documentul de 278 de pagini a fost postat pe site-ul Camerei Deputatilor. Programul de guvernare prevede mai multe masuri economice si fiscale: - TVA redus la 18% din 2019…

- A fost publicat noul program de guvernare: cresc salariul minim și punctul de pensie, scade TVA in 2019 Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta continand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat si noul guvern condus de Viorica Dancila…

- Dupa ce ALDE, partenerul de coalitie ai PSD, a avut cateva cerinte in domeniul fiscal, programul de guvernare a suferit cateva modificari. STIRIPESURSE.RO a obtinut documentul modificat in urma cu scurt timp de social-democrati.Consulta AICI Noul Program de Guvernare(.pdf) "In 2017…

- O Declarație de unire cu Romania a fost votata, marți, in Parcova, raionul Edinet, din Republica Moldova. Potrivit Platformei Unioniste ”Acțiunea 2012”, citata de news.ro, semnatarii declarației iși exprima atat bucuria de a sarbatori Centenarul Marii Uniri alaturi de romani, cat și „adeziunea la valorile…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat, marti, ca interpreteaza declaratia presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit careia premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, in sensul ca prim-ministrul este "un om care trebuie sa administreze foarte bine programul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost închis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD.…

- Al treilea cabinet PSD-ALDE de la alegeri si pana in prezent se naste greu. Deocamdata, Viorica Dancila refuza sa vorbeasca public despre viziunea sa guvernamentala. În schimb, liderii celor două formaţiuni de la putere amână, pentru moment, desemnarea noilor miniştri.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni seara ca premierul desemnat, Viorica Dancila, va face declaratii publice dupa votul de investitura, deoarece acum nu ar face dacat sa-si dea "cu parerea". Viorica Dancila "va vorbi dupa ce primeste votul de investitura pentru ca acum si-ar da cu parerea", …

- Prima de declarație a lui Mihai Tudose, dupa ce i s-a retras sprijinul politic, in partid, și a decis sa iși dea demisia din funcția de premier. El a afirmat, luni, la sediul central al partidului, unde participa in calitate de vicepreședinte, ca s-a apucat de citit. El nu a dorit sa faca niciun fel…

- Comitetul Executiv National al PSD care se reuneste de la ora 16.00 va discuta doar programul de guvernare pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila, nu si numele propunerilor de ministri, au precizat surse din partid pentru HotNews.ro. De altfel, ...

- In ultimele zile a avut un adevarat maraton al negocierilor in interiorul PSD pentru formarea viitorului executiv condus de Viorica Dancila. Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO șefii a mai mult de jumatate din organizațiile PSD au venit la centru pentru a discuta despre titularii ministerelor și despre…

- Comitetul Executiv National al PSD care se reuneste de la ora 16.00 va discuta doar programul de guvernare pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila, nu si numele propunerilor de ministri, au precizat surse din partid pentru HotNews.ro. De altfel, liderul PSD Tulcea a declarat luni, dupa ce a avut…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris luni pe Facebook ca este "pacat" ca prima femeie premier "va face istorie cu cel mai slab" Guvern PSD din istorie si a sustinut ca noul Executiv social-democrat va fi un "esec total". "Noul Guvern al PSD, al treilea…

- Guvernul condus de Viorica Dancila se naște mai greu decat se credea. Liderii PSD nu au reușit sa se ințeleaga pe componența noului Executiv și prin urmare așa cum a anunțat STIRIPESURSE.RO inca de ieri a fost convocata o noua ședința a CExN al PSD pentru vineri.EXCLUSIV Formularul 600 va…

- PSD a decis sa intre in sedinta de urgenta pentru validarea cabinetului Viorica Dancila. Comitetul Executiv National (CEXN) a fost convocat pentru luni, 22 ianuarie, de la ora 16:00, la sediul PSD din Kiseleff.In aceasta sedinta urmeaza sa fie votati si noii ministri. Dupa acest vot se va…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, potrivit news.ro. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. El a mai spus ca PSD va trebuie sa demonstreze si ca va face ceea ce a promis. "Suntem pregatiti sa convocam Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat, marti, pe pagina sa de socializare, ca Viorica Dancila, propunerea social-democratilor pentru functia de premier, intruneste toate calitatile necesare, fiind vorba de o persoana loiala coalitiei PSD-ALDE. "Viorica Dancila intruneste…

- „Personal, nu am vazut niciun conflict intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, nu sunt membru al CEx, dar, cu siguranta, ziua de astazi va aduce clarificarea acestui subiect si ne vom concentra mai mult pe programul de guvernare, ca, astazi, orice masura luam prin programul de guvernare, o masura buna,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, sustine ca problemele interne din cadrul partidului ar trebui dezbatute in cadrul CExN, nu in spatiul public. ""Ca membrii ai Guvernului avem obligația sa respectam increderea pe care ne-au acordat-o cetațenii și sa implementam Programul de…

- Intr-un efort comun de consolidare a securitații energetice a Republicii Moldova, Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investiții (BEI) și Banca Mondiala ofera un pachet de finanțare in suma de 270 milioane de euro pentru a finanța interconectarea…

- Circa șapte kilometri din rețelele de baza de canalizare din Chișinau vor fi modernizate. SA „Apa-Canal Chișinau” a semnat, pe 19 decembrie, un contract în acest sens cu compania Comalion LCA, care a fost desemnata câștigatoare în urma licitației internaționale desfașurate…

- Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) va avea aproape 90 de companii in portofoliu, deși inițial era vorba doar despre 27. Proiectul actual al Fondului Suveran a fost trimis Parlamentului, fiind prevazuta și posibilitatea de tranzacționare a companiilor ce fac parte din Fondul Suveran, pe…

- „Aplicatiile precum Uber, serviciile de carsharing, de taxi si transportul in comun constituie, impreuna, solutii care pot duce la reducerea aglomeratiei, a poluarii si pot rezolva problema parcarilor din Bucuresti. Peste 350.000 de bucuresteni se bazeaza pe Uber pentru drumurile zilnice si mii de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, vineri, la Pitesti, ca este nevoie de Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, pentru ca producatorii agricoli trebuie sa aiba centre de colectare a produselor.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, vineri, la Pitești, ca este nevoie de Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, pentru ca producatorii agricoli trebuie sa aiba centre de colectare a produselor. "Eu am crescut într-o comuna din Dolj, Poiana Mare se cheama,…

- O propunere legislativa privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții a fost inregistrata la Biroul permanent al Senatului. Inițiatorii propunerii sunt 185 de parlamentari PSD și ALDE, printre care și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților,…

- Aeroportul International Timisoara ar putea fi inclus pe lista societatilor incluse in Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, proiect initiat de PSD si unul dintre pretextele demiterii Guvernului Grindeanu. Fondul nu exista nici acum si, cel mai probabil, nu va fi inființat prea curand.

- Proiectul privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) a fost modificat de 185 de politicieni, in frunte cu Liviu Dragnea. In forma trimisa Senatului numarul companiilor ce vor face parte din acest fond este triplat, iar aportul in numerar, reprezentand venituri din privatizare…

- Grupurile parlamentare ale PSD și ALDE au depus la Senat, joi, 16 noiembrie, o propunere legislativa pentru înființarea Bancii de Dezvoltare a României. În plus, PSD - ALDE propun și înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții,…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD de la Baile Herculane a inceput in jurul orei 11.20, dupa ce la hotel au ajuns Liviu Dragnea si Mihai Tudose. In sedinta urmeaza sa fie prezentat un raport realizat de partid cu obiectivele realizate din programul de guvernare si 100 de masurile indeplinite…

- Statul roman va gestiona garantarea serviciilor turistice Autoritațile române lucreaza la crearea unui sistem de garantare a pachetelor de servicii turistice, ce va cuprinde un fond de repatriere, gestionat de catre stat, în condițiile în care, de la 1 iulie…

- Ministerul Sanatatii a preluat de la Consiliul Judetean Braila terenul pentru constructia unui spital regional. Astfel, vineri a fost semnat Protocolul de predare-preluare a suprafetei de teren necesara pentru constructia Spitalului Regional de Urgenta Braila-Galati, intre Consiliul Judetean Braila…

- Guvernul a aprobat, ieri, printr-un memorandum, lansarea procedurilor pentru construirea a cinci spitale regionale, in Timisoara, Targu-Mures, Constanta, Braila-Galati si Brasov. Finantarea lucrarilor va fi din Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, care este inca in stadiu de proiect, dar Executivul…

- In ce orașe vor fi construite cinci spitale regionale Arhiva foto. Ministerul Justitiei va prelua doua imobile dezafectate din administrarea Ministerului Apararii Nationale, pentru a le transforma în penitenciare, a decis astazi executivul. În sedinta de guvern de astazi s-a hotarât…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, astfel, vor fi initiate demersuri pentru identificarea solutiilor de finantare pentru construirea celor cinci spitale regionale, cu incadrarea in tintele anuale de deficit, si, in cazul in care va fi necesara contractarea unor imprumuturi la nivel guvernamental,…

- Guvernul a aprobat miercuri, printr-un memorandum, demararea procedurilor necesare pentru construirea a cinci spitale regionale in Timisoara, Targu-Mures, Constanta, Braila-Galati si Brasov. Guvernul a aprobat in ședința de miercuri un memorandum pentru demararea procedurilor necesare in vederea construirii…

- "Cred ca in 2018 nu, dar efectul va fi aproape același, pentru ca vor veni deduceri in funcție de nivelul de salarizare, in funcție de nivelul de venituri și in funcție de numarul de copii. La final, efectul va fi aproape același", a declarat Liviu Dragnea, luni seara, la finalul discuțiilor purtate…