Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea mare in familia fostului presedinte Traian Basescu! Elena Basescu și Catalin Tomata isi boteaza fetița. Ziua in care EBA e a ales sa iși creștineze micuța este una cu o semnificație importanta pentru credincioși, intrucat o cinstesc pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1…

- Traian Basescu a intrat in discuțiile ce privește sistemul pensiilor special din Romania, comentand joi seara, 11 octombrie, despre Ioan Ficior, condamnat la inchisoare pentru infractiuni contra umanitatii. A marturisit ca nu e corect ca torționarul sa aiba o pensie de de 5.500 de lei, in timp ce el,…

- Elena Basescu, fiica fostului presedinte Traian Basescu, a votat sambata la referendumul pentru familie. Ea a mers la vot impreuna cu cei trei copii. Aceasta nu este, insa, de acord, cu tema acestui scrutin. „Nu poate niciodata vreun decident politic, cu mustata sau fara, sa ne spuna ca nu formam o…

- E mare agitație in cuplul format din Elena Basescu și Catalin Tomata! Cei doi pun la punct ultimele detalii in legatura cu botezul micuței Anastasia. Fiica lor va fi creștinata intr-o zi sfanta. Citește și: Ce decizie radicala a luat EBA dupa a treia naștere Elena Basescu și Catalin Tomata au ales data…

- Elena Basescu și Catalin Tomata se iubesc mai mult ca niciodata. Zilele trecute, mezina fostului președinte Traian Basescu a ieșit la unul dintre cele mai luxoase restaurante din Capitala sa ia cina alaturi de iubit și de bebelușa lor. (Console si accesorii gaming)Chiar daca in urma cu aproximativ…

- Este doliu in familia fostului președinte al Romaniei. Cuscrul lui Traian Basescu a murit la varsta de 68 de ani. Socrul Ioanei Basescu fusese diagnosticat cu o maladie teribila, pe care a invins-o de doua ori, insa, in timpul celei de-a treia batalie, organismul sau a cedat. Socrul Ioanei a murit la…

- Elena Basescu și Catalin Tomata au aparut pentru prima data in public, dupa ce mezina fostului președinte Traian Basescu a nascut o fetița perfect sanatoasa, in 4 iunie. (Promotiile zilei la monitoare) EBA a devenit, astfel, mamica pentru a treia oara. Ultima sarcina a lasat insa anumite urme… In clipa…