- Rusia a adoptat cauza lui Donald Trump joi, dupa anuntarea unei retrageri a trupelor americane prezente in Siria, in timp ce europenii se tem, in schimb, ca acest lucru ar putea sa conduca la o revenire in forta a gruparii Statul Islamic (SI) pe teren, relateaza AFP, potrivit News.ro."Donald…

- Statele Unite au dat asigurari luni ca nu urmaresc sa se "debaraseze" de presedintele Bashar Al-Assad, reafirmand totodata ca nu vor finanta reconstructia atat timp cat regimul nu se va schimba "fundamental", transmite AFP. Reprezentantul special al diplomatiei americane pentru Siria, James Jeffrey,…

- Apararea antiaeriana a armatei siriene a deschis focul in directia unor ''tinte aeriene ostile'' langa aeroportul din Damasc, au informat duminica media oficiale, relateaza AFP. "Apararea noastra antiaeriana a intrat in actiune impotriva unor tinte aeriene ostile in sectorul aeroportului international…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a informat Consiliul de Securitate in legatura cu intentia sa de a-l numi pe diplomatul norvegian Geir Pedersen emisar al Natiunilor Unite pentru Siria, in locul lui Staffan de Mistura, care a anuntat ca se va retrage la finalul lui noiembrie din acest…

- Emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a sosit miercuri la Damasc pentru discutii cu oficiali sirieni asupra crearii unui comitet pentru elaborarea unei noi Constitutii in tara sfasiata de razboi, a declarat o sursa a Natiunilor Unite pentru dpa preluata de Agerpres Potrivit acestei…