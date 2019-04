Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat vineri ca inalti demnitari din 37 de tari, printre care si reprezentanti ai Coreei de Nord, vor participa saptamana viitoare, la Beijing, la marele sau summit al ''noului drum al matasii'', informeaza AFP. Lansata in 2013, initiativa denumita oficial "Centura…

- Presedintele chinez Xi Jinping va desfasura in perioada 21-26 martie vizite oficiale in Italia, Monaco si Franta, a anuntat luni Ministerul de Externe al Chinei, informeaza dpa preluata de Agerpres. Xi Jinping isi va incepe turneul european cu o vizita de stat in Italia, marti. Aceasta vizita…

- 'Ne este teama ca structura comunicatiilor lor va fi compromisa, deoarece mai ales cu sistemul 5G, a carui latime de banda este ultra larga, iar capacitatea de extragere a datelor este incredibila', a declarat miercuri seful fortelor NATO in fata unei comisii parlamentare a Congresului SUA. Daca…

- Italia va deveni primul membru din Grupul celor 7 al celor mai puternice natiuni care se va alatura planului de infrastructura al Chinei denumit „O centura, un drum” (OBOR), in ciuda monitorizarii extinse a investitiilor pe care Beijingul le face in Europa, potrivit Euractiv.

- In pofida eforturilor presedintelui Donald Trump, deficitul balantei comerciale a SUA a urcat la 621 miliarde de dolari in 2018, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, transmite AFP. Departamentul american al Comertului a informat azi ca, in 2018, SUA au inregistrat exporturi…

- Noul Drum al Matasii, calea comerciala care leaga deja China de Europa, prezinta o buna sansa si pentru ca Romania sa profite de schimburile comerciale in plin avant intre Asia si zona euro.