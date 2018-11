Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DNA a trimis procurorului general Augustin Lazar un referat in vederea sesizarii Senatului pentru formularea unei cereri de efectuare a urmaririi penale pentru infractiunea de luare de mita presupus a fi savarsita de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, au declarat surse…

- Procurorul sef al DNA a trimis procurorului general Augustin Lazar un referat in vederea sesizarii Senatului pentru formularea unei cereri de efectuare a urmaririi penale pentru infractiunea de luare de mita presupus a fi savarsita de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au declarat surse…

- Procurorul-sef al DNA a trimis procurorului general Augustin Lazar un referat in vederea sesizarii Senatului pentru formularea unei cereri de efectuare a urmaririi penale pentru infractiunea de luare de mita presupus a fi savarsita de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, au declarat surse…

- "Eu unul ma astept de la un ministru al Justitiei sa fie un om cu viziune, un om care proiecteaza o viziune asupra sistemului judiciar si care vine cu idei, cu propuneri care sa imbunatateasca functionarea justitiei. Eu ce am vazut la domnul Toader, care e un profesor eminent, e membru al Comisiei…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a avut marți o discuție cu șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, inainte de a face marele anunț cu privire la dosarul de candidat al lui Augustin Lazar. Discuția dintre cei doi parea destul de aprinsa și a avut loc la conferința „O politica de coeziune inclusiva…

- Cel mai nou sondaj de CURS de tip OMNIBUS (perioada 20 septembrie – 1 octombrie) a masurat inclusiv temele care au produs adevarate cutremure in justiție. Primul eveniment este revocarea fostei șefe DNA, Laurei Codruța Kovesi și al doilea este potențiala revocare a procurorului general, Augustin…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, declara ca ”guvernantii nu fura doar resursele publice, ci si idei”, referindu-se la proiectul prin care muncitorii straini care vin in Romania ar incasa salariul minim in loc de salariului mediu pe economie.Citește și: Adina Florea, propusa pentru șefia DNA,…

- Opoziția il ataca dur pe Tudorel Toader, dupa ce a anunțat evaluarea Procurorului general. ”Actioneaza in numele grupului de infractori care conduce Romania”, a transmis liderul PNL Ludovic Orban. Și cei de la USR spun ca demersul ministrului Justiției are ca scop sa propuna in locul lui Augustin Lazar…