Stiri pe aceeasi tema

- Naruhito, noul imparat al Japoniei, a susținut azi primul sau discurs dupa accederea la tron, la o zi dupa ce tatal sau a abdicat, noteaza BBC. Acesta s-a rugat pentru fericire și pentru pace in intreaga lume. Odata cu investirea sa, Japonia a intrat intr-o noua era - numita Reiwa, ceea ce inseamna…

- In Japnia au loc ceremoniile de instalare pe Tronul Crizantemei a printului mostenitor Naruhito, fiul cel mare al imparatului Akihito si al imparatesei Michiko, care a abdicat, marti. Ceremonia prin care a renuntat la tron in favoarea fiului sau, Naruhito, s-a incheiat marti la meijul noptii, dupa care…

- Ceremonia de abdicare a imparatului Akihito, urcat pe Tronul Crizantemelor in urma cu 30 de ani, a inceput, marti dimineata, la Tokyo, unde imparatul japonez s-a rugat la zeita Soarelui Amaterasu, considerata strabuna familiei imperiale.

- Akihito, cel de-al 125-lea imparat din istoria Japoniei, va abdica marti, dupa 30 de ani de domnie, lasand Tronul Crizantemei fiului sau mai mare, printul Naruhito. Un ritual traditional va fi orgazat la Palatul Imperial din centrul orasului Tokyo.

- Ceremonia de abdicare a imparatului Akihito a inceput marti cu o serie de procesiuni private, marcand astfel prima renunțare la Tronul Crizantemei inregistrata in ultimele doua secole in Japonia.

- Akihito, cel de-al 125-lea imparat din istoria Japoniei, va abdica marti, dupa 30 de ani de domnie, lasand Tronul Crizantemei fiului sau mai mare, printul Naruhito. Un ritual traditional va fi orgazat la Palatul Imperial din centrul orasului Tokyo.

- Akihito, cel de-al 125-lea imparat din istoria Japoniei, va abdica marti, dupa 30 de ani de domnie, lasand Tronul Crizantemei fiului sau mai mare, printul Naruhito. Un ritual traditional va fi orgazat la Palatul Imperial din centrul orasului Tokyo.

- Imparatul Akihito va renunta marti la Tronul Crizantemei, marcand astfel prima abdicare inregistrata in ultimele doua secole in Japonia. Succesiunea imperiala va insemna totodata inceputul unei noi ere pentru aceasta tara, in care exista cea mai veche monarhie din lume, relateaza DPA. In Japonia va…