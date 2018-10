Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane sunt cercetate penal de polițiști, dupa ce un grup de rromi au batut o asistenta in fața Spitalului din Timișoara, in urma cu cateva zile. Cel puțin 10 persoane au fost audiate pana la acest moment, dar ancheta este ingreunata de faptul ca toți cei implicați in eveniment pastreaza legea…

Polițiștii din Timișoara au audiat 13 persoane in cazul asistentei medicale agresate, duminica dupa-amiaza, in fața Spitalului județean

- Din punct de vedere fizic, cele 14 paturi vor ramane in cadrul aceleiasi clinici, modificarea urmand sa fie facuta doar la nivelul finantarii. Pentru aceasta modificare de structura a spitalului, unitatea medicala a depus un memoriu prin care a solicitat aceasta modificare. „Problema era ca noi la Terapie…

- Primaria Timișoara a cheltuit in acest an peste 12 milioane de lei pentru continuarea lucrarilor la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu”. Potrivit primarului Robu, cinci milioane de lei vor fi decontați de Guvern, prin Ministerul Sanatații. Banii vor ajunge in conturile municipalitații in doua tranșe,…

Au ramas fara un acoperiș deasupra capului parinții și cei patru copii, trei fete de 5, 6 și 7 ani și un baiețel de 5 ani.

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe drumul

- Copila de numai 13 ani este internata la Terapie Intensiva, in stare grava. Doctorul Mihai Gafencu, purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, spune ca fata de 13 ani are multiple fracturi la bazin, un hematom mare la cap (sangerare post-traumatism cranian)…