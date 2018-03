Stiri pe aceeasi tema

- Vot in Parlament pentru noua conducere a SRTV și CNSAS. Partidul Miscarea Populara s-a retras miercuri, “in semn de protest”, de la votul din plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, in semn de protest fața de lipsa unei nominalizari din partea formațiunii in Consiliul de Administrație al SRTV. …

- Persoanele propuse pentru Consiliul de Administratie al SRTv vor validate miercuri in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, dupa ce marti au fost audiate si au primit aviz favorabil din partea Comisiilor reunite de cultura.

- Partidul Miscarea Populara (PMP) s-a retras miercuri, „in semn de protest", de la votul din plenul Camerelor reunite ale Parlamentului pentru desemnarea noului Consiliu de Administratie al Societatii Romane de Televiziune.

- Propunerile pentru Consiliul de Administratie al Societații Romane de Televiziune au primit marti aviz favorabil, din partea comisiilor parlamentare reunite de cultura, dupa audierea candidatilor, urmand ca votul final sa fie dat miercuri de plenul celor doua Camere, potrivit Agerpres.

- Propunerile pentru Consiliul de Administratie al Societații Române de Televiziune au primit marti aviz favorabil, din partea comisiilor parlamentare reunite de cultura, dupa audierea candidatilor, urmând ca votul final sa fie dat miercuri de plenul celor

- Cei propusi pentru a fi membri in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sunt: Alexandra Toader, propusa de Presedintele Romaniei si Constantin Buchet propus de primul ministru Viorica Dancila Grupurile parlamentare ale PSD i-au propus pe Valentin Blanariu, Mihai…

- PSD a transmis Parlamentului ca ii propune pe Doina Gradea, Sorin Iliesiu, Smaranda Vornicu si Bogdan Ghitulescu pentru Consiliu de Administratie al Societatii Romane de Televiziune, potrivit unor surse parlamentare.

- Ionel Danciulescu este noul director general al FC Dinamo. Danciulescu, fost director sportiv, a preluat funcția deținuta de Adrian Mutu, ramasa vacanta dupa plecarea „Briliantului” la FRF. Alexandru David va ramane in funcția pe care o deține, cea de președinte al C.A. „Este o noua provocare pentru…

- Fostul atacant dinamovist a ales sa paraseasca banca tehnica a echipei din Stefan cel Mare, unde ocupa functia de director sportiv, pentru o pozitie de conducere in cadrul clubului. Ca director general, Ionel Danciulescu va conduce intreaga activitate sportiva a clubului. "Este o noua provocare…

- Ionel Danciulescu este, incepand de miercuri, noul director general al FC Dinamo Bucuresti. Fostul atacant dinamovist a ales sa paraseasca banca tehnica a echipei din Stefan cel Mare, unde ocupa functia de director sportiv, pentru o pozitie de conducere in cadrul clubului. Ca director general, Ionel…

- ”CFR Calatori informeaza ca, miercuri, 21 martie 2018, Consiliul de Administratie l-a desemnat pe Leon Barbulescu director general al companiei, pentru o perioada de patru luni. Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza transportul…

- Consiliul de Administratie al CFR Calatori l-a desemnat pe Leon Barbulescu in functia de director general al companiei, mandatul sau fiind de patru luni, informeaza un comunicat de presa. 'CFR Calatori informeaza ca, miercuri, 21 martie 2018, Consiliul de Administratie l-a desemnat pe Leon Barbulescu…

- Consiliul de Administratie al CFR Calatori l-a desemnat miercuri, 21 martie, pe Leon Barbulescu in functia de director general al companiei, pentru o perioada de patru luni. Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza transportul public…

- Consiliul de Administratie al CFR Calatori l-a desemnat miercuri, 21 martie, pe Leon Barbulescu in functia de director general al companiei, pentru o perioada de patru luni. Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza…

- Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu, a precizat ca Doina Gradea, directorul general interimar al Societatii Romane de Televiziune, a anuntat ca nu poate fi prezenta marti la audierile din comisie pe tema difuzarii interviului cu Sebastian Ghita, insa si-a…

- Directorul general interimar al Societatii Romane de Televiziune, Doina Gradea, a fost invitata, in 20 martie, la comisia de cultura a Camerei Deputatilor pentru a da explicatii in legatura cu difuzarea pe postul national de televiziune a interviului realizat cu Sebastian Ghita. "Stimata…

- Majoritatea grupurilor parlamentare si presedintia au transmis propunerile lor pentru Consiliul de Administratie al Societatii Romane de Televiziune (SRTv), intre nominalizati numarandu-se directorul TVR 1, Raico Cornea, si Christel Topescu. […]

- Birourile reunite ale celor doua Camere au aprobat, marti, stabilirea unui termen de doua saptamani pana la care pot fi facute propunerile nominale finale pentru Consiliul de administratie al Societatii Romane de Televiziune. "Am hotarat stabilirea unui termen de doua saptamani in care toate grupurile…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, acesta inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, potrivit unui comunicat emis de companie. 0 0 0 0 0 0

- Consiliul de Administrație al Metrorex l-a desemnat in funcția de director general pe Dumitru Șodolescu. Acesta il inlocuiește in funcție pe Ion Constantinescu al carui mandat expira in data de 3 martie...

- Consiliul de Administratie al Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu. Acesta il inlocuieste in functie pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie.”Noul director general a…

- Compania care asigura transportul in comun subteran are un nou sef. Este vorba despre Dumitru Sodolescu, desemnat in postura de director general al Metrorex de catre reprezentantii Consiliului de Administratie al companiei, din cate se precizeaza, vineri, intr-un comunicat oficial. Mandatul sau este…

- Consiliul de Administratie al Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu. Acesta il inlocuieste in functie pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie.”Noul director general a…

- Dumitru Sodolescu a fost desemnat in funcția de director general de catre consiliul de Administratie al Metrorex. Acesta l-a inlocuit pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, informeaza compania printr-un comunicat.

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, acesta inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, informeaza compania printr-un comunicat remis AGERPRES. "Noul director general a fost numit de catre Consiliul de Administratie…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu. Acesta il inlocuieste in functie pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie 2018.

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, miercuri, proiectul de lege al presedintelui executiv al PMP, Eugen Tomac, potrivit caruia propunerile pe care grupurile parlamentare le fac in Consiliile de Administratie ale Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si ale Societatii Romane de Televiziune (SRTV)…

- Potrivit expunerii de motive a proiectului, cresterea numarului de propuneri de la 8 la 10 pentru membrii Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune, inaintate de catre grupurile parlamentare are drept scop respectarea configuratiei…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat tacit miercuri un proiect de lege potrivit caruia propunerile care urmeaza sa fie facute de grupurile parlamentare pentru Consiliile de Administratie de la SRR si SRTV cresc de la 8 la 10. Potrivit expunerii de motive a proiectului, cresterea numarului…

- Plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, marti, cu 225 de voturi „pentru” si 106 voturi „impotriva”, proiectului de hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta referitoare la verificarea activitatii directorului SPP, Lucian Pahonțu. Potrivit proiectului de hotarare, aceasta comisie…

- Elena Petrascu, director general al Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), si-a anuntat joi demisia din functie, in Consiliul de Administratie, dupa patru luni de la numire. "Incepand cu luna octombrie a anului 2017 am acceptat sa preiau atributiile functiei de director general al Companiei…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat.Potrivit B1TV.ro, Consiliul de Administratie l a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu. Dan Baciu este cel care era a ocupat functia de director economic…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat. Consiliul de Administratie l-a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu.STIRIPESURSE.RO scria saptamana trecuta, citand surse din Ministerul Transporturilor,…

- Ion Gavrila este noul director general interimar al companiei CFR, funcție in care a fost desemnat, vineri, de Consiliul de Administratie. Consiliul de Administratie al CFR l-a desemnat pe Ion Gavrila in functia de director general interimar al companiei. Acesta va coordona activitatea CFR, compania…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca, vineri 9 februarie 2018, Consiliul de Administratie l-a desemnat pe Ion Gavrila director general interimar al companiei. Ion Gavrila va coordona activitatea CFR SA, compania nationala care administreaza si gestioneaza ...

- Consiliul de Administratie al CFR a anunțat, oficial, ca l-a desemnat pe Ion Gavrila in functia de director general interimar al companiei. Gavrila il inlocuieste pe Cristi Ungureanu, numit interimar al companiei in luna noiembrie 2017.

- Printre primii oameni cu care Lucian Sova a venit in Palatul CFR, imediat dupa numirea sa ca ministru al Transporturilor, s-a aflat și actualul director general interimar al CN Poșta Romana, Elena Petrașcu....

- Conducerea Televiziunii Romane a anuntat, miercuri, ca demareaza alegerile interne pentru desemnarea reprezentantilor salariatilor in Consiliul de Administratie (CA) al Societatii Romane de Televiziune (SRTv), campania electorala urmand sa inceapa luni, 12 februarie, la ora 19.00, si sa se incheie…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat, miercuri, propunerea ca senatorul PSD, Titus Corlatean, sa ocupe functia de presedinte al Comisiei speciale pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019.

- Directorul general interimar al TVR, Doina Gradea, a semnat un acord cu președintele director general al Societatii Romane de Radiodifuziune, Georgica Severin pentru colaborarea dintre cele doua instituții media de stat. ”In acest fel, asiguram cadrul legal necesar pentru a colabora permanent, in cele…

- Parlamentul a declansat marti procedurile pentru alegerea unui nou Consiliu de Administratie la Societatea Romana de Televiziune, iar institutiile abilitate au 15 zile la dispozitie pentru a face propuneri de membri. 'A fost declansata procedura parlamentara pentru alegerea unui nou Consiliu…

- In legatura cu articolul publicat in data de 5 februarie 2018 in ziarul Bistrițeanul.ro cu titlul „L-au zapacit cu atatea guverne și miniștri! Sighiartau a facut o gafa monumentala” – autor Bianca Sara, va solicit sa publicați urmatorul drept la replica:

- Consiliul de Administratie de la grupul auto francez Renault va propune in data de 15 februarie reinnoirea mandatului presedintelui director general, Carlos Ghosn, pentru ca acesta sa poata negocia un nou acord cu partenerii Nissan si Mitsubishi, informeaza un articol publicat de cotidianul Le Figaro,…

- Compania de stat Cupru Min Abrud, societate care exploateaza peste 60 % din rezervele de cupru ale Romaniei, are un nou director interimar, dupa ce fostul manager general Nicolae Turdean si-a dat demisia din motive personale. La conducerea societatii, Consiliul de Administratia l-a imputernicit pe…

- Mihai Necolaiciuc, fost director general al CFR, a primit, ieri, o noua veste proasta de la judecatorii Tribunalului Constanta Instanta a decis ca Mihai Necolaiciuc sa ramana in spatele gratiilor. Decizia este definitiva. In urma cu doua zile, Tribunalul Constanta a desfiintat sentinta penala pronuntata…

- Dr. Daniela Burghelea a fost aleasa pentru funcția de director medical al Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț. Dr. Silviu Verzea și-a dat demisia la finele anului trecut și a acceptat sa mai ramana pe funcție doar pana la clarificarea situației de provizorat in ce privește funcția de manager…

- Tribunalul Constanta a amanat pentru data de 26 ianuarie pronuntarea in dosarul in care Mihai Necolaiciuc, fost director general al CFR, a fost eliberat conditionat, in prima instanta, de Judecatoria Medgidia. Oricare va fi decizia Tribunalului Constanta, aceasta va fi definitiva. Mihai Necolaiciuc…

- Consilierii generali isi vor exprima miercuri acordul pentru majorarea de capital a Companiei Municipalie Dezvoltare Durabila prin alocarea unei cladiri si a unui teren in valoare de aproape 2,4 milioane de lei din Sectorul 2. De asemenea, terenul pe care se afla autobaza RATB Pipera ar urma sa fie…

- ZIUA de Constanta prezinta rechizitoriul dosarului in care Speranta Georgeta Ionescu fosta Munteanu , fost director general economic in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, in prezent director general in cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, si Mircea Marcu, fost director general al…

- Aseara Ministerul Economiei a anuntat pe pagina de Facebook numirea lui Marius Ioana, in pozitia de director general al Romarm.Marius Ioana a detinut mai multe functii de conducere in industria de aparare, la Romarm sau la filiale ale companiei. El este absolvent al Facultatii de Electronica, Telecomunicatii…