- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- O tanara de 18 ani este noua eroina a Statelor Unite. Emma Gonzalez, supravietuitoare a masacrului care a avut loc in urma cu o luna intr-un liceu din Florida, a devenit purtatoarea de cuvant a unei intregi generatii. Fata cere dezarmarea Americii, iar prima ei tinta este chiar presedintele Trump.

- Presedintele consolideaza tabara conservatoare a administratiei sale: dupa ce l-a promovat pe taiosul director al CIA Mike Pompeo in locul prudentului Rex Tillerson, in fruntea Departamentului de Stat, el l-a inlocuit si pe consilierul pentru securitate, moderatul H.R. McMaster, cu durul John Bolton,…

- Președintele Donald Trump a declarat ca a semnat vineri bugetul de cheltuieli de 1,3 trilioane de dolari, deși spune ca este nemulțumit de multe dintre prevederile din el și amenința Congresul ca este ultima data cand accepta așa ceva, scrie CNBC. Președintele a aprobat bugetul de cheltuiei al Statelor…

- Dupa ce zilele trecute aparea in ipostaze dragastoase alaturi de soțul sau, Donald Trump, care o ajuta sa pașeasca pe tocuri pe gazonul din fața Casei Albe, acum Melania Trump este gazda primului sau eveniment despre tehnologie și securitate online. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a fost…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a afirmat ca ambasadorul american in Israel, David Friedman, este un "fiu de catea", suscitand o reactie vehementa a Casei Albe, intr-un context de tensiuni sporite intre conducerea palestiniana si administratia Trump, comenteaza AFP, preluata de...

- Steve Goldstein, unul dintre cei mai inalti responsabili ai diplomatiei americane, a fost la randul sau demis de Casa Alba marti, dupa ce comentase public demiterea sefului sau, secretarul de Stat Rex Tillerson, scrie AFP.

- Principalul consilier economic al presedintelui SUA Donald Trump, Gary Cohn, demisioneaza, conform unui anunt al Casei Albe. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA, potrivit news.ro. Conform CNN, Cohn si Trump aveau divergente ca urmare a deciziei presedintelui…

- Individul care s-a impuscat sambata dupa-amiaza in fata Casei Albe a murit, a anuntat Politia din capitala Statelor Unite, citata de CBS News. Autoritatile americane incearca sa afle din ce cauza s-a impuscat barbatul in fata Presedintiei SUA. Numele persoanei decedate nu a fost dezvaluit…

- Jocurile Olimpice din Coreea de Sud au adus o liniște provizorie, oficialii de la Phenian amenințand, din nou, ca vor lua masuri daca nu ii sunt respectate dorințele. Coreea de Nord a amenintat ca o sa raspunda Statelor Unite prin acțiuni cu urmari grave daca armata americana si cea sud-coreeana continua…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din funcție. Aceasta era una din cele mai vechi membre ale staffului presedintelui Donald Trump. Anunțul a fost facut miercuri, de purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta a ținut sa precizeze ca decizia…

- NSA nu a primit niciodata unda verde de la Casa Alba sa le raspunda serviciilor ruse acuzate de amestec in campania prezidentiala americana, a anuntat directorul principalei agentii de informatii militare americane, scrie AFP, citat de News.ro . ”Este adevarat ca nu am adoptat acelasi comportament”…

- Increderea americanilor in economia Statelor Unite a crescut in februarie, prima luna in care au beneficiat de reducerile de taxe adoptate de administratia Trump, la cel mai ridicat nivel de dupa luna noiembrie a anului 2000 si, in mod evident, scaderile recente de pe Wall Street nu le-au afectat…

- Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele american de la instalarea sa la putere in ianuarie 2017."Aceasta vizita va contribui la intarirea cooperarii dintre Statele Unite si Franta in privinta chestiunilor…

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a anuntat, luni, ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in va primi la Washington pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la data de 24 aprilie, informeaza The Associated Press.

- Seful departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite, Sonny Perdue, a declarat ieri ca Guvernul vrea sa implementeze un program separat pentru imigrantii care se angajeaza in domeniul agriculturii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Intr-un moment in care relațiile SUA-China sunt și așa foarte tensionate, mult așteptata arma de ultima generație a Beijingului a fost lansata. In ultimul timp, mai multe voci influente din Congres, dar și din interiorul administrației Trump, avertizeaza pe un ton sumbru ca republica federala nu face…

- Stephen Mader, un fost ofițer de poliție din Virgina de Vest, și-a dat in judecata angajatorul dupa ce a fost concediat pentru ca nu a impușcat o persoana de culoare, fiind primul polițist care a intervenit intr-un posibil caz de suicid, in 2016.

- In cazul unei nenorociri nucleare, presedintii Statelor Unite, de la Truman la Trump, dispun de cateva buncare. Daca un conflict nuclear devine imposibil de evitat, comandantul suprem al armatei americane este dus...

- Stephen Mader, un fost ofițer de poliție din Virgina de Vest, și-a dat in judecata angajatorul dupa ce a fost concediat pentru ca nu a impușcat o persoana de culoare, fiind primul polițist care a intervenit intr-un posibil caz de suicid, in 2016, scrie digi24.ro.

- Sorensen respinge acuzatiile fostei sotii. Femeia nu il acuza doar violenta, ci si de abuzul emotional, scrie BBC. A doua plecare in cateva zile Plecarea sa are loc la cateva zile dupa ce un alt consilier, Rob Porter, a plecat din cauza acuzatiilor similare formulate de doua…

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AGERPRES, citand AFP .Citeste si: Decizie de ULTIM MOMENT a Inaltei Curti din Franta: SANCTIUNI aspre privind folosirea telefoanelor mobile…

- Doua persoane au avut de suferit din cauza focului, in ultimele 24 de ore. Un barbat de 98 de ani, din orașul Taraclia, a decedat dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon emanat din soba. Incendiu in locuința nu a avut loc.

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit joi, in prima aparitie televizata dupa ce a parasit Casa Alba anul trecut, ce se afla in cutia pe care a primit-o de la Melania Trump in timpul ceremoniei de investire, informeaza DPA. Michelle Obama a spus ca darul pe care l-a…

- O femeie din New York a primit mai multe apeluri de pe telefonul nepoatei sale, care a fost ucisa in Jamaica, in urma cu doua luni. Peggy Brunner spune ca telefonul nepoatei sale, Desiree Gibbon, de 26 de ani, nu a fost recuperat, iar uciderea sa ramane inca nerezolvata. Femeia a fost…

- Un tren închiriat care transporta membri republicani ai Congresului american a lovit miercuri o masina de gunoi la o trecere la nivel cu calea ferata, conform informatiilor transmise de Casa Alba o persoana pierzându-si viata si o alta fiind grav ranita, ambele din respectiva masina,…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- Un reprezentant al administrației prezidențiale a cerut muzeului Muzeul Guggenheim din New York sa-i imprumute un tablou semnat de Van Gogh pentru a fi expus la Casa Alba, dar drept raspuns au primit oferta de a expune o toaleta facuta din aur de 18 carate, scrie CNN. Donna Hayashi Smith de la biroul…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a îndemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare în Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva împotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. …

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat, miercuri, ca tara sa îsi va extinde operatiunea militara în Siria, un gest ce ar putea aduce fortele turce în confruntare cu cele ale Statelor Unite, în conditiile

- SUA nu vor construi niciodata un zid de-a lungul intregii granite intre Statele Unite si Mexic, a declarat seful de cabinet al Casei Albe, John Kelly, intr-o intalnire cu alesi democrati, relateaza dpa.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Persoana pe care…

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba: Sunt consilier onorific al presedintelui Vucic, a spus fostul premier, pentru Agerpres , dupa ce presa sarba a scris despre acest lucru. Victor Ponta spune ca este o „calitate onorifica si onoranta”. „Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele…

- Informatiile privind aceasta vanzare survin in conditiile in care Phenianul si Seulul intreprind primele lor negocieri dupa mai mult de doi ani, menite sa duca la solutionarea crizei provocate de programul nuclear nord-coreean. Acordul privind vanzarea de rachete are loc la un an dupa ce Coreea de…

- Fostul strateg de la Casa Alba, Steve Bannon, și-a dat demisia din poziția pe care o deținea in cadrul publicației online Breitbart News, marți, la mai puțin de o saptamana dupa ce a facut...

- Politistul brasovean, Marian Godina s-a implicat si el in cazul pedofilului din Capitala. Dupa prinderea celui acuzat, acesta a reacționat imediat pe contul de socializare, unde a scris un mesaj in care povesteste cum a sesizat autoritatile, dezvaluindu-le acestora identitatea pedofilului din Capitala,…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, afirma ca actualul presedinte al Statelor Unite nu are credibilitate si ca subordonatii acestuia il considera "precum un copil". Donald Trump nu are credibilitate, toti subordonatii "spun ca se comporta precum un copil", a…

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat dur Statele Unite pentru sustinerea protestelor anti-guvernamentale din Iran, pozitie exprimata dupa ce ambasadorul Statelor Unite la ONU a promis ca administratia Trump va actiona pentru sustinerea acestora.