Noul consilier al lui Dăncilă a recunoscut: PSD nu se poate pune cu Iohannis! Borza a facut o analiza a rezultatelor de la europarlamentare si a subliniat ca netrecerea pragului electoral de catre ALDE va duce partidul „direct in cartile de istorie”. Acesta afirma ca acesta este si motivul pentru care Tariceanu nu va putea candida la presedintie. „Practic, azi, Iohannis e sigur de cel de-al doilea mandat. E clar ca nici PSD nu va putea da un prezidentiabil care sa-i puna probleme lui Iohannis. Surpriza poate sa vina de unde se asteapta cel mai putin: USR-PLUS”, semneaza Borza pe blogul personal. „Social-democratii ar trebui sa invete sa comunice si sa faca campanie electorala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

