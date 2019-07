Noul Cod Rutier. Pietonii, luaţi în colimator de modificări. Ce amenzi riscă şi pentru ce Pietonii trebuie sa stie ca sunt obligați, atunci cand sunt in trafic, sa circule pe trotuare sau, daca acestea nu sunt disponibile in respectiva zona, sa circule pe acostament, adica pe marginea, de cele mai multe ori nepavata, a drumului. Lor le este interzisa circulația pe pistele de biciclete si pe autostrada. Totodata, pietonii pot traversa un drum doar atunci cand semaforul pentru ei este de culoare verde. Cand culoarea verde a semaforului devine intermitenta inseamna ca semaforul urmeaza sa afișeze semnalul roșu, iar pietonii trebuie sa grabeasca trecerea și, daca drumul are un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

