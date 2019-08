Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica Consilierii județeni și-au exprimat, ieri, acordul de principiu pentru reorganizarea spitalelor aflate in administrarea Consiliului Județean Prahova, respectiv a Spitalului Județean de Urgența Ploiești și a Spitalului de Obstetrica-Ginecologie Ploiești. Conform hotararii adoptate, se…

- Personalul medical care lasa pacientii ce se prezinta la Unitatile de Primiri Urgente ale spitalelor sa astepte pe hol peste intervalul de timp prevazut de lege vor fi amendati cu sume intre 1.000 si 3.000 de lei, iar spitalele ar urma sa primeasca amenzi cuprinse intre 20.000 si 30.000 de lei. Asa…

- Theodor Paleologu susține ca ramanerea Ramonei Manescu in Guvern nu inseamna ca s-a pastrat compozitia politica a Executivului, iar, in acest caz, remanierea nu se mai poate face decat cu aprobarea Parlamentului.

- "In chestiunea ordonantelor de urgenta noi am spus ca trebuie sa facem un pas mai curajos, un pas mai hotarat si trebuie sa eliminam din Constitutia Romaniei institutia ordonantelor de urgenta. Legiferarea se face in Parlament si daca vrem stat de drept, institutii solide - Parlament, Guvern si celelalte…

- Cabinetul condus de Viorica Dancila a emis, pe data de 9 iulie, o Hotarare de Guvern prin care s-a retras actul de recunoaștere a Fundației Centrul de Resurse Juridice ca fiind de utilitate publica. Actul...

- PSD a anuntat, luni, prin vocea deputatului Lia Olguta Vasilescum, fost ministru al Muncii, ca legea adoptiei, data anul trecut de Guvern si trimisa spre dezbatere Parlamentului, care era blocata la Camera Deputatilor, va fi dezbatuta si votata, in regim de urgenta, miercuri, pe final de sesiune parlamentara.…

- La un an de cand industria filmului din tara beneficiaza de facilitati fiscale, printr-o Hotarare de Guvern, pentru a tine pasul cu tarile vecine, Romania „culege“ primele roade. In Cluj, de pilda, a crescut numarul de productii cinematografice straine, scrie Variety.

- Familiile sau persoanele afectate de inundatiile produse pe parcursul anului 2019 vor primi ajutoare de urgenta in valoare totala de 5 milioane de lei, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), transmis luni AGERPRES. Ajutoarele de urgenta, aprobate luni de Guvern,…