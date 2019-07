Stiri pe aceeasi tema

- FIFA vrea sa sanctioneze mai sever manifestarile discriminatorii de pe stadioane, astfel ca meciurile oprite definitiv dupa astfel de comportamente vor fi pierdute la “masa verde”, conform noului Regulament Disciplinar al forului mondial, care va intra in vigoare luni, relateaza news.ro.“Cu…

- Populatia planetei noastre este imbatranita si creste cu o rata mai lenta, dar, conform predictiilor noului raport al Departamentului de Afaceri Economice si Sociale al Natiunilor Unite, populatia planetei va ajunge la 9,7 miliarde pana in anul 2050, noteaza Phys.com.

- Politistii din Blaj, impreuna cu RAR-ul, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Din 20 ... The post Alege viata! Acțiune de prevenire a Poliției Blaj impreuna cu RAR. S-au aplicat sancțiuni in valoare de 2.000 de lei…

- Studierea a mii de esantioane recuperate de la fostul laborator antidoping de la Moscova a permis descoperirea unor noi "cazuri solide" de atleti suspecti care pot duce la sanctiuni, a anuntat, joi, un responsabil al Agentiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA), care a precizat ca analizarea tuturor probelor…

- Românii care folosesc aplicațiile de tip Uber, Clever sau Bolt vor gasi cu greu o mașina disponibila de joi, 16 mai, deoarece intra în vigoare ordonanța care prevede ca șoferii care sunt prinși ca transporta persoane fara acte justificative pot fi

- In ultimele 24 de ore echipajele de politie rutiera au desfasurat activitati specifice pe principalele sectoare de drum din județul Mehedinți, dar și pe artere din municipiul Drobeta Turnu Severin, cu scopul de a preveni producerea de accidente de circulație ...

- Joi, 25 aprilie, la ora 02:50, polițiștii oradeni au depistat in trafic un barbat de 26 de ani, din Cluj Napoca, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 123 de km/h, inregistrata radar, in zona de limitare a vitezei de deplasare la 70 de km/h, pe strada Calea Aradului. Pentru fapta…

- Departamentul Trezorerie a impus miercuri sanctiuni Bancii Centrale Venezuelene si directoarei acesteia, Iliana Josefa Ruzza Teran, crescand presiunea asupra guvernului presedintelui Nicolas Maduro, informeaza...