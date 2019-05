Noul bebeluș regal, primul metis din istoria familiei regale britanice Bebelușul Ducilor de Sussex, care s-a nascut in urma cu o zi, scrie istorie in ceea ce privește Casa Regala britanica. Acesta va fi primul membru regal metis din Marea Britanie. Chiar daca monarhia britanica este considerata una dintre cele mai conservatoare din lume, acceptarea lui Meghan Markle ca soție a Prințului Harry și membra a familiei regale, a schimbat aceasta perspectiva. Iar venirea pe lume a bebelușului Ducilor de Sussex ca primul membru metis care s-a nascut vreodata in familia regala britanica, a scris istorie și a creat un precedent in casa Windsor, potrivit Libertatea . Meghan… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

