- Calin Popescu Tariceanu a anuntat, in sedinta grupurilor reunite ale ALDE, ca fostul europarlamentar Renate Weber este propunerea partidului pentru functia de Avocat al Poporului, in conditiile in care lui Victor Ciorbea i-a exprimat mandatul. Victor Ciorbea a inaintat luni o adresa presedintilor Senatului…

- Victor Ciorbea a trimis luni un comunicat oficial prin care anunța ca mandatul sau de Avocat al Poporului a incetat. Tot astazi, coaliția de guvernare a stabilit ca aceasta funcție va reveni ALDE. „Domnul Victor Ciorbea a inaintat, astazi, 24 iunie 2019, o adresa președinților Senatului și Camerei Deputaților,…

- Declaratia va fi supusa votului plenului reunit al Parlamentului. Situatia din Republica Moldova va fi dezbatuta intr-o sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, au decis, pe 11 iunie, Birourile permanente reunite ale celor doua Camere. 'USR a facut o cerere pentru Biroul permanent…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a declarat luni ca termenul dat de Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului de depunere a candidaturilor pentru Avocatul Poporului (25 iunie) inseamna "in realitate" ca mandatul lui Victor Ciorbea in aceasta functie se prelungeste "in mod abuziv" pana…

- Candidații pentru funcția de Avocat al Poporului iși pot depune candidaturile, in Parlament, pana cel tarziu pe 25 iunie, au decis luni conducerile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.PNL, USR și PMP il susțin pe Peter Eckstein Kovacs (fost senator UDMR). Coaliția PSD-ALDE…

- La propunerea USR, partidele din opozitie au decis sa-l sustina pe Peter Eckstein Kovacs pentru Avocatul Poporului. Actualul titular al functiei, Victor Ciorbea a anuntat marti ca vrea sa investigheze votul romanilor din strainatate. Victor Ciorbea a fost unul dintre cele mai obediente personaje lui…

- Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților voteaza miercuri, de la ora 10, scrisoarea președintelui Klaus Iohannis cu privire la consultarea Parlamentului pentru organizarea referendumului pe Justiție, pe 26 mai. Pe ordinea de zi a plenului reunit figureaza scrisoarea președintelui, precum și…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila participa, marți, de la ora 14.00, la ședința comuna solemna a Senatului și Camerei Deputaților dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO și a 70 de ani de la inființarea Alianței Nord-Atlantice, potrivit mediafax.Citește…