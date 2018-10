Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va fi prezenta maine la Craiova pentru a participa la festivitatea de incepere a anului universitar, sustin surse politice pentru Adevarul. Presedintele Klaus Iohannis a ales Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi.

- Inca din anul 1998, Salvați Copiii Romania desfașoara programul Educație pentru sanatate, care se deruleaza in prezent in București și in alte 15 orașe in care organizația desfașoara activitați socio-educaționale, respectiv Iași, Mangalia, Craiova, Targu Mureș, Timișoara, Suceava, Brașov, Petrila, Reșița,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, luni, la deschiderea anului universitar la Iasi, a anuntat Administratia prezidentiala. La festivitate vor participa reprezentanti ai celor cinci universitati de stat din municipiu

- E.S. doamnei Viorica Dancila – prim-ministru E.D. doamnei Carmen Dan – ministru de interneIn condițiile in care Guvernul Romaniei, Ministerul de Interne, nu inteleg gravitatea consumului de drogruri și nu vor lua masuri de reorganizare a Agenției Naționale Antidrog, nu vor consolida…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca remierul Viorica Dancila a ignorat invitatia acestuia de a participa la consultarile de la Palatul Cotroceni, in legatura cu rectificarea bugetara, deși știa, inclusiv la momentul lansarii invitației, ca șeful Guvernului participa la o vizita oficiala,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, eveniment care va avea loc pe faleza din fata Comandamentului Flotei, in Constanta, a anuntat Administratia Prezidentiala.

- "Au fost deja aprobate 13 proiecte majore de investitii strategice, dintre care patru sunt in domeniul infrastructurii de transport. Primul, si poate cel mai important proiect dintre ele, este autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov, al carui studiu de fundamentare a intrat deja in prima lectura,…