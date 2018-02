Noul an chinezesc 2018 începe în februarie. Ce prevede ZODIACUL CHINEZESC pentru fiecare zodie în Anul câinelui de pământ Noul an chinezesc 2018. Sobolan In acest an, e posibil sa fii urmarita de un sentiment vag de nemultumire, chiar daca lucrurile vor merge destul de bine pentru tine. Nu asculta de acea voce interioara care iti spune sa vezi totul numai in negru. Priveste viata cu mai multa seninatate si vei realiza ca, de fapt, nu ai absolut niciun motiv sa te plangi sau sa iti faci griji. Apreciaza tot ceea ce ai si toate lucrurile bune care ti se intampla! Noul an chinezesc 2018. Bivol Noul an2018. Bivol Pentru a amplifica influentele celeste ale acestui an si pentru a diminua impactul negativ, va fi in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

