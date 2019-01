Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Afaceri Externe a Senatului SUA i-a trimis inapoi presedintelui Donald Trump, din ratiuni procedurale, propunerea privind numirea lui Adrian Zuckerman in functia de ambasador in Romania, liderul de la Casa Alba fiind nevoit sa reformuleze nominalizarea.

- Nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador al Statelor Unite in Romania a fost retrimisa din ratiuni procedurale presedintelui Donad Trump, de Comitetul pentru Relatii Externe al Senatului american.

- Senatul american a returnat, pe 3 ianuarie, în prima zi din noua sesiunea, nominalizarea lui Adrian Zuckerman ca nou ambasador al Statelor Unite în România, anunta, în exclusivitate, stiripesurse.ro.

- Ninsoarea a lovit aproape toata tara, dar pana la aceasta ora nu s-au inregistrat probleme extraordinare din punct de vedere rutier. Luni dimineata, la ora 7.00, erau totusi inchise, pe portiuni, sapte drumuri nationale, conform datelor oferite de centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei…

- Horoscop Mariana Cojocaru pentru 11 - 17 noiembrie Berbec - Pe data de 16 noiembrie Venus isi reia mersul direct, de aceea anumite chestiuni financiare se pot rezolva. Cei care au umplut camara vor realiza ca nu au cum sa mai faca acum cheltuieli suplimentare. Deci, daca ati fost inteligenti, nu…

- Probleme pentru Roxana Vasniuc! Candva renumita pentru formele din dotare, blondina s-a ingrasat in vacanta. Vedeta a marturisit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, ca s-au batut turcii la gura ei, la propriu, in Maramures, acolo unde s-a distrat de minune alaturi…