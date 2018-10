Stiri pe aceeasi tema

- Pe nepusa masa, Eminem și-a lansat astazi, 31 august, cel de-al zecelea album de studio – ‘Kamikaze’, informeaza contactmusic.com. Legendarul rapper a lansat noul disc la doar noua luni dupa ce a scos pe piața ‘Revival’. In comparație cu majoritatea matetralelor sale discografice, nol album este compus…

- A caștigat numeroase premii muzicale iar hiturile ei se asculta in cluburile și la radiourile din intreaga lume. Vara aceasta, INNA a facut o mutare spectaculoasa: și-a lansat noul album, compus in intregime de ea, pe un suport neconvențional: dozele de Coca-Cola Zero Zahar.

- Orange anunta lansarea ceasului inteligent, Samsung Galaxy Watch, disponibil pentru precomanda incepand cu 20 august si pentru livrare incepand cu data de 7 septembrie 2018. Noul Samsung Galaxy Watch imbina in mod armonios aspectul si designul unui ceas analog cu functiile si versatilitatea unui smartwatch.…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,8 pe scara Richter a avut loc, duminica, in judetul Buzau, seismul fiind inregistrat la ora 13.48, potrivit Institutului National de Fizica Pamantului (INFP).Seismul din județul Buzau s-a produs la o adancime de 134 de kilometri și a avut magnitudinea de 2,8 pe…

- Venitul disponibil real al gospodariilor din Uniunea Europeana a crescut cu aproximativ 18% intre 2000 si 2016, ceea ce reprezinta un ritm mediu de crestere de aproximativ 1% pe an, conform datelor publicate marti de Eurostat. Conform graficului afişat de Eurostat, venitul disponibil real al gospodăriilor…

- Astazi, intre orele 18.10 si 20.00, ascultam in emisiunea Univers Muzical noul album al sopranei Elena Mosuc, VERDI HEROINES. Inregistrat ca si precedentul, cu Orchestra Filarmonicii din Zagreb si Corul Ivan Goran Kovacic, dirijor Ivo Lipanovic, albumul cuprinde arii din operele de tinerete si maturitate,…

- Ariana Grande a lansat un al doilea single de pe al patrulea album de studio al ei, ''Sweetener'', intitulat ''God is a Woman'', relateaza vineri agentia de stiri UPI. Cantareata a incarcat melodia joi pe mai multe servicii de streaming si pe YouTube, alaturi de un videoclip…

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii mai, referitoare la cresterea de 4%, pe serie bruta, a economiei romanesti in primul trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, in primul trimestru al acestui an, fata…