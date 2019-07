"O declaratie de dragoste pentru Africa" cu mai multi artisti de pe continent, dar si cu vedete americane precum Jay-Z si Kendrick Lamar: Beyonce a lansat vineri albumul "The Lion King: The Gift", dupa ce si-a imprumutat vocea unuia dintre personajele din noua versiune a filmului Disney "The Lion King", relateaza sambata AFP.



Albumul produs de regina muzicii pop contine 27 de melodii. Childish Gambino, Pharrell si Tierra Whack au colaborat si ei la album, in compania lui Blue Ivy Carter, fiica de 7 ani a lui Beyonce si Jay-Z.



"Am vrut sa fiu autentica in ceea ce priveste…