- Polițiștii gorjeni au prins joi doi barbați din Targu Jiu care in urma cu cateva zile au agresat un tanar de 29 de ani, pe Bd. Ecaterina Teodoroiu din municipiu. Suspecții de 23 și 28 de ani, ambii din municipiul Ta...

- Se intampla in municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, Romania, in anul 2018: un barbat a fost concediat de la locul de munca, a suferit un șoc emoțional și a ajuns la psihiatrie, dupa ce a fost imobilizat, in plina strada, de patru polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul IPJ…

- Municipalitatea din Targu Jiu a demarat procedurile pentru realizarea unui nou sens giratoriu in oras. Acesta va fi amenajat in zona de sud a orasului, la intersectia strazii 9 Mai cu Nicolae Titulescu, langa statia Petrom de...

- Politistii gorjeni verifica circumstantele in care un taxi a ars noaptea trecuta pe strada Ciocarlau, din muncipiul Targu Jiu. Autoturismul ii apartine unui barbat de 38 de ani, din localitate și se afla parcat din luna februarie 2017, intrucat a fost avariat intr-un accident de circulație, ramanand…

- Politisti din Targu Jiu ancheteaza conditiile in care s-a produs explozia la un apartament dintr-un bloc situat pe strada Minerilor din oras. Deflagratia a avut loc marti noapte, iar, in urma exploziei, o tanara, de 24 de ani, din comuna Aninoasa, care se afla singura in apartament, a suferit arsuri…

- Politisti din Targu Jiu ancheteaza conditiile in care s-a produs explozia la un apartament dintr-un bloc situat pe strada Minerilor din oras. Deflagratia a avut loc marti noapte, iar, in urma exploziei, o tanara, de 24 de ani, din comuna ...

- Cainii din adapostul de la Miroslava sunt poate un pic mai norocosi decat cei din alte padocuri sau decat cei care inca mai traiesc pe strazi. Primesc constant alimente, medicamente si produse de curatare de la oamenii cu suflet mare, iar unii dintre ei iti gasesc casute chiar peste hotare. Insa au…

- Autoritatile locale trebuie sa scoata din nou bani din buget pentru a repara betonul amprentat din centrul municipiului Targu Jiu. Desi pe vremea cand PSD se afla la conducerea municiplaitații au fost cheltuie milioane de euro pentru investitia respectiva, solutia folosirii betonului amprentat se dovedeste…

- Un barbat, de aproximativ 80 de ani, a fost gasit cazut pe o strada din Targu Jiu. Batranul este din localitatea Cornesti si venise la tratament la spital. A gresit secția si a fost trimis pe jos de la Spitalul ...

- Deputatul de Gorj Mihai Weber susține ca nu lipsa banilor a blocat lucrarile la centura municipiului Targu Jiu. „Au fost mai multe imobile identificate in zona respectiva fața de proiectul tehnic, discutam despre șase imobile și &ic...

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, sustine ca lucrarile la varianta ocolitoare a municipiului nu sunt blocate din cauza municipalitatii. Edilul este de parere ca in momentul de fata se pot executa lucrari fara niciun fel de probleme, intrucat statul detine terenul pe care este amplasata varianta…

- Primaria municipiului Constanta a inceput operatiunea de ridicare, inventariare si depozitar a masinilor abandonate. Mai exact este vorba despre un numar de 48 de autovehicule identificate ca fiind abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta. Dintre acestea 20 sunt fara stapan…

- La data de 13 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier, in urma sesizarii prin apelul 112 și a verificarilor in trafic, au procedat la urmarirea și oprirea unui autoturism proprietatea unui barbat, de 31 de ani, condus de un tanar, de 19 ani, din municipiul Targu Jiu, pe strada Victoriei,…

- Masura care va impune cele mai multe modificari este cea privind instaurarea circulatiei in dublu sens pe strada Ornescu. Pentru implementarea acestei decizii au fost dispuse mai multe masuri. Astfel, pe strada Ornescu, intersectie cu bulevardul Tudor Vladimirescu si intersectie cu strada Elena Doamna,…

- Primaria Focșani executa silit 70 de locuitori ai municipiului pentru datoriile acumulate la bugetul local. Pe liste se afla focșaneni care locuiesc pe strada Constructorului. Lista cu focșanenii pentru care au fost emise somații și titluri executorii a fost prezentata pe pagina de…

- Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiul Pitesti, prin Serviciul de Ecarisaj, a capturat, in perioada 01.02.2018-28.02.2018, un numar de 116 caini fara stapan. Cainii au fost prinși in urma monitorizarii zilnice a zonelor de risc – cartierele Trivale, Prundu, Gavana și la sesizarile…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca fetitele lui il intreaba de trei seri, atunci cand ajunge acasa cand inchide scolile. Edilul - sef a spus ca s-a pus o presiune asupra fiicelor sale din partea colegelor, pentru a-si ruga tatal ca sa inchida…

- Nu mai aruncați zapada in strada! Acesta este apelul pe care il fac autoritațile locale din Targu Jiu catre toți cetațenii care iși curața trotuarele de zapada, iar mai apoi o arunca in strada in speranța ca se va topi mai repede. Temperaturile extrem de scazute din aceasta perioada impiedica procesul…

- Preponderent, zonele in care s-au format adevarate haite de caini vagabonzi, unele și cu peste zece exemplare, care ataca atat copiii, cat și adulții, sunt zonele limitrofe și marginașe ale Aradului ori zonele cu probleme sociale. Serviciul de Gestionare a Cainilor fara Stapan Arad din cadrul Gospodaririi…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla, Biroul de Ordine Publica, au efectuat acțiuni cu efective marite pe raza municipiului Gherla, pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea faptelor antisociale. In cadrul acțiunilor, au fost legitimate 48 de persoane și verificate 35…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC , in conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1 si ale art. 27 alin. 1 din Legea nr. 101 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune…

- A fost panica in aceasta dimineața in centrul municipiului Targu-Jiu, dupa ce un autoturism aparținand unei firme de servicii energetice a luat foc in mers in apropiere de Piața Centrala. Traficul rutier in zona a fost ingreunat mai bine de o jumatate de ora pana cand pompierii au reușit sa lichideze…

- Cel puțin 60 de mamici din Targu-Jiu au protestat, ieri, impotriva condițiilor din spitalele din Targu-Jiu. Acestea s-au adunat in fața Prefecturii Gorj la ora 15.00 și timp de doua ore și-au exprimat nemulțumirea fața de modul in care sunt tratați copiii lor. „Daca va duceți sa…

- O femeie, de 71 de ani, din Targu Jiu, a murit in urma cu putin timp in piata de flori din centrul municipiului. Batrana era pensionara, dar lucra ca farmacista. S-a simtit rau si a intrat intr-unul din chioscurile de ...

- O femeie de 73 de ani, din municipiul Targu Jiu, a murit chiar cand se deplasa pe strada. Evenimentul a avut loc astazi, in jurul amiezii, langa Piata de Flori, din zona centrala a orasului.

- Unei batrane de 73 de ani i s-a facut rau, pe strada Unirii din Targu Jiu. Ambulanța a fost chemata la fața locului, pentru a-i acorda ingrijiri. Articolul FOTO: Ambulanța in fața la Mondial! I S-A FACUT RAU IN STRADA apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Incep pregatirile pentru Targul de Marțișor. Reprezentanții autoritaților locale au purtat deja discuții cu comercianții care vor ca de saptamana viitoare sa iși instaleze corturile in centrul municipiului Targu-Jiu. Anul acesta, locurile care le vor fi atribuite comercianților pentru vanzarea de marțișoare…

- Mamicile din Gorj se pregatesc sa iasa in strada. Acestea s-au mobilizat pe o rețea de socializare și intenționeaza sa organizeze o acțiune de protest, luni la ora 15.00 in fața Prefecturii din Targu-Jiu. Principala nemulțumire vizeaza sistemul medical din Gorj, un domeniu putred și vitregit de toți…

- Registrul Auto Roman (RAR) Gorj va avea un nou sediu din acest an, in zona CET Targu Jiu. Este vorba de o noua cladire, care va fi amplasata pe un teren concesionat in partea de sud a municipiului. Viceprimarul din ...

- O conducta de apa s-a spart miercuri seara pe Bd. Ecaterina Teodoroiu din Targu Jiu, in zona Rompetrol. Circulația este deviata pe strada Vulcan, pana la remedierea problemei, anunța IPJ Gorj. foto TV Sud...

- Marti, a avut loc sedinta Asociatiei "Cutu, cutu" pe tema sterilizarii cainilor cu proprietar. Dupa o scurta trecere in revista a legislatiei, am elaborat cereri catre primariile unor localitati de pe raza carora erau participantii la sedinta, urmand a fi depuse. Cu aceasta ocazie am elaborat pentru…

- Primaria Focșani executa silit 253 de locuitori ai municipiului pentru datoriile acumulate la bugetul local. Majoritatea focșanenilor aflați pe lista celor executați silit de municipalitate, peste 200, locuiesc la adrese de pe strada Bucegi. Pe liste se mai afla focșaneni care locuiesc…

- Am auzit multe povești despre oameni salvand animale, dar uneori se mai intampla și invers.Intr-o zi o femeie a auzit un sunet stins, care semana cu un planset in apropierea parcarii care era situata chiar langa casa ei. Ceea ce a vazut cand s-a apropiat a fost un caine și cațelușii pe care incerca…

- Scene revoltatoare in plina strada. Politia nu a intervenit intr-o bataie generala in centrul orasului Targu Jiu. Totul s-a intamplat in Piața Centrala din Targu Jiu acolo unde un tigan a fost batut in strada de un barbat caruia incerca sa-i vanda un parfum.Citeste si: La asta nu te-ai fi…

- Mascații, jandarmii și polițiștii locali au intervenit vineri la Piața Centrala din Targu Jiu pentru a aplana o bataie intre un client și un grup de comercianți romi. Un barbat a fost abordat in parcarea pieței de catre o femeie de etnie roma care dorea sa-i vanda ceva, dar a fost lovita de…

- O femeie in varsta de 33 de ani, din Targu Jiu, angajata a societatii Edilitara Public SA, a fost agresata vineri, la primele ore ale diminetii, de un barbat, in timp ce facea curatenie pe o strada din zona de sud a orasului....

- Un elev din Targu Jiu a gasit un portofel plin cu bani. Pana aici, nimic neobișnuit, chiar daca nu este vorba de ceva care sa se intample in fiecare zi. Fapta cu adevarat deosebita a fost cea facuta de elev.

- Prevederea legislativa privind vaccinarea cainilor fara stapan doar dupa ce au fost identificati aduce atingere dreptului la ocrotirea sanatatii, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei. Potrivit unui comunicat al instituției, plenul CCR s-a pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate…

- O parte din acoperisul tribunelor de la noul Stadion Municipal din Targu Jiu s-a desprins zilele trecute. Desi nu au fost ninsori abundente, componenta respectiva s-a desprins din stuctura arenei si este nevoie de interventia constructorului pentru a fi remediata ...

- Centrul de gazduire și orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil, din strada Haltei, adapostește 85-90 de persoane, in condițiile unei capacitați prevazute de cazare de 70 de locuri. Solicitat de IPN, directorul instituției, Andrei-Gavriil Rotaru, a spus ca, pe vreme geroasa, centrul este deschis…

- Atacul terifiant al cainilor Amstaff a avut loc in cursul amiezii de ieri, pe strada Tanasescu, aproape de Podul de Piatra. Doua exemplare din cele trei detinute de Silvia Albu, o ieseanca in varsta de 60 de ani, au sarit gardul de plasa de fier al curtii si au atacat trei persoane aflate pe strada.…

- Campania de adunare de hrana și contribuții financiare pentru ingrijirea celor 300 de caini și circa 100 de puiuți, care sunt gazduiți la Viișoara de Aaociația Amicii Dog Rescue, campanie care a avut loc ieri in parcarea de la Kaufland, a fost un succes, declara organizatorii! Read More...

- Accident rutier cu 2 victime incarcerate in municipiul Targu Jiu. Intervine ISU Gorj. Articolul ACUM: ACCIDENT GRAV IN TARGU JIU, pe strada Victoriei. Doua victime incarcerate! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Prin HCL nr. 240/2017, Consiliul Local al municipiului Zalau a aprobat subvenționarea sterilizarii cainilor de rasa comuna care au stapan pe teritoriul municipiului Zalau. In baza Legii nr. 98/2016, s-a incheiat un contract cu SC Prod Vet Com SRL, pe o perioada de un an, pentru sterilizarea cainilor…

- Un barbat de 46 de ani, din Targu-Jiu, cioban de meserie, a ajuns, duminica seara, la Unitatea de Primiri Urgențe din municipiu, dupa ce a fost lovit cu parul in cap de un tanar de 37 de ani. Altercația a avut loc in localitatea Barsești, in plina strada. Victima ar fi observat de…

- “Daca totul se va derula conform proiectelor pe care le avem in vedere, varianta va deveni o strada de incinta, nu va mai avea statut de strada marginala, dar va fi in continuare artera pe care se va desfașura traficul greu. In zona variantei se va deschide un nou supermarket, se vor amenaja un bazar…

- Mii de persoane din Targu Jiu au petrecut in strada de Anul Nou. Este vorba de participantii la focul de artificii organizat de primarie, pe insulita de langa Parcul Central din municipiu. Cu mic cu mare, cetatenii orasului au iesit ...

- Avand in vedere temperaturile scazute din timpul noptii, politistii locali au desfasurat in ultima perioada, mai multe actiuni pentru a depista persoanele fara adapost de pe raza municipiului Buzau. In urma actiunilor au fost identificate 7 persoane, in diferite zone ale municipiului, care au fost conduse…